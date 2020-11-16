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- 16 Kas 2020 - 14:05 G: 16 Kas 2020 - 14:26

Masumlar Apartmanı İle İlgili Şok Gerçek! Safiye'nin Büyük Sırrı Ne? Duyduklarınıza İnanamayacaksınız!

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda her bölüm birbirinden ilginç ve heyecanlı sahnelere ev sahipliği yapıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Masumlar Apartmanı İle İlgili Şok Gerçek! Safiye'nin Büyük Sırrı Ne? Duyduklarınıza İnanamayacaksınız! Sezonun en iddialı dizilerinden biri olan ve yediden yetmişe herkesi ekran başına kilitleyen Masumlar Apartmanı'nda her bölüm çok ilginç gelişmelere sahne oluyor.

Masumlar Apartmanı'nın yayınlanacak yeni bölümü için 2. fragmanda yayınlandı. Bu fragman yayınlanır yayınlanmaz dizinin izleyicileri arasında heyecan zirve yaptı.

Dizinin yeni bölümünde Han ile Safiye yeniden tartışıyor. Han, babası, Gülben ve kardeşini alarak restorana yemeğe gidiyor.

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16 Kas 2020 - 14:05 - Dizi Haberleri

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