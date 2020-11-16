Masumlar Apartmanı İle İlgili Şok Gerçek! Safiye'nin Büyük Sırrı Ne? Duyduklarınıza İnanamayacaksınız!
TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda her bölüm birbirinden ilginç ve heyecanlı sahnelere ev sahipliği yapıyor.
Masumlar Apartmanı İle İlgili Şok Gerçek! Safiye'nin Büyük Sırrı Ne? Duyduklarınıza İnanamayacaksınız! Sezonun en iddialı dizilerinden biri olan ve yediden yetmişe herkesi ekran başına kilitleyen Masumlar Apartmanı'nda her bölüm çok ilginç gelişmelere sahne oluyor.
Masumlar Apartmanı'nın yayınlanacak yeni bölümü için 2. fragmanda yayınlandı. Bu fragman yayınlanır yayınlanmaz dizinin izleyicileri arasında heyecan zirve yaptı.
Dizinin yeni bölümünde Han ile Safiye yeniden tartışıyor. Han, babası, Gülben ve kardeşini alarak restorana yemeğe gidiyor.
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16 Kas 2020 - 14:05 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.