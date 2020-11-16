Aycan Yanaç Aşkını İtiraf Etti! "Telefonun Başında Çaresiz Bekliyorum" Diyerek Kime Mesaj Yolladı!
Survivor yarışması ile tanınan ve herkesi kendisine hayran bırakan kadın futbolcu Aycan Yanaç, itirafları, hayalleri ve aşık olduğu ismi açıkladı.
Aycan Yanaç Aşkını İtiraf Etti! "Telefonun Başında Çaresiz Bekliyorum" Diyerek Kime Mesaj Yolladı! Türkiye'nin en çok izlenen programlarından biri olan Survivor'da geçtiğimiz sezon yarışan ve güzelliğinin yanı sıra futboldaki yeteneği ile de adından sıkça söz ettiren Aycan Yanaç, Türkiye gündeminden düşmüyor.
Yarışmanın üstünden çok uzun süre geçmesine rağmen, hatta neredeyse yeni sezon Survivor başlamak üzereyken hala popülerliğini koruyan kadın futbolcu Aycan Yanaç, her yaptığı ve her söylediği ile gündeme oturuyor.
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16 Kas 2020 - 14:31 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.