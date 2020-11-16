Aycan Yanaç Aşkını İtiraf Etti! "Telefonun Başında Çaresiz Bekliyorum" Diyerek Kime Mesaj Yolladı! Türkiye'nin en çok izlenen programlarından biri olan Survivor'da geçtiğimiz sezon yarışan ve güzelliğinin yanı sıra futboldaki yeteneği ile de adından sıkça söz ettiren Aycan Yanaç, Türkiye gündeminden düşmüyor.

Yarışmanın üstünden çok uzun süre geçmesine rağmen, hatta neredeyse yeni sezon Survivor başlamak üzereyken hala popülerliğini koruyan kadın futbolcu Aycan Yanaç, her yaptığı ve her söylediği ile gündeme oturuyor.



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