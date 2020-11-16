Ankara'da Yılbaşı Bileti Nereden Alınır? – Ankara Milli Piyango Bayileri 2021 2020 yılının sonuna yaklaşılan bugünlerde vatandaşlar büyük ikramiyenin bu yıl ne kadar olacağını, ne zaman Milli Piyango bileti satışlarının başlayacağını ve biletlerin hangi bayiden alınmasının zengin olma şansını arttırdığı merak ediliyor.

Milli Piyango İdaresi 2021 yılı için büyük ikramiyeyi 100 milyon lira olarak açıkladı. Her yıl yükselen Yılbaşı ikramiyesini kazanmak isteyen vatandaşlar ise en çok büyük ikramiye veren bayileri araştırmaya başladı. Binlerce kişinin şansını deneyeceği Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde Ankara’da hangi bayilerden bilet alınmasının daha avantajlı olduğu merak ediliyor.



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