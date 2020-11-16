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- 16 Kas 2020 - 14:41 G: 16 Kas 2020 - 15:01

Ankara'da Yılbaşı Bileti Nereden Alınır? – Ankara Milli Piyango Bayileri 2021

Her yıl 31 Aralık gecesi çekilişi yapılan Yılbaşı biletleri için şimdiden heyecan başladı. Milyonlarca insanın zengin olmak için şansını denediği Yılbaşı Mili Piyango biletleri için en güvenilir bayiler araştırılmaya başlandı. Özellikle İzmir, İstanbul ve Ankara gibi büyük illerde yoğun talep gören Yılbaşı biletleri ile ilgili birçok soru gündeme geliyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Ankara'da Yılbaşı Bileti Nereden Alınır? – Ankara Milli Piyango Bayileri 2021 2020 yılının sonuna yaklaşılan bugünlerde vatandaşlar büyük ikramiyenin bu yıl ne kadar olacağını, ne zaman Milli Piyango bileti satışlarının başlayacağını ve biletlerin hangi bayiden alınmasının zengin olma şansını arttırdığı merak ediliyor.

Milli Piyango İdaresi 2021 yılı için büyük ikramiyeyi 100 milyon lira olarak açıkladı. Her yıl yükselen Yılbaşı ikramiyesini kazanmak isteyen vatandaşlar ise en çok büyük ikramiye veren bayileri araştırmaya başladı. Binlerce kişinin şansını deneyeceği Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde Ankara’da hangi bayilerden bilet alınmasının daha avantajlı olduğu merak ediliyor.

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16 Kas 2020 - 14:41 Ankara- Yaşam

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