Ankara'da Koronavirüste Yeni Bir Korunma Modeli Ortaya Çıktı! Aynı Evde Yaşayanlar Dikkat, Herkesi İlgilendiriyor! Sağlık uzmanları hastalığın giderek daha da çok yayılması ile ilgili farklı tespitlerde bulunmaya devam ediyor. Birçok sağlık çalışanı ev içi bulaş riskinin çok yüksek olduğunu, ev hanesinden birinin enfekte olması ile herkese bulaştırdığını iddia ediyor.

Aynı evde yaşamadan kaynaklı ev içinde Covid-19 salgınına yönelik önlemlerin uygulanmamasının hastalığın yayılımını arttırdığını belirten uzmanlar ev içinde de çeşitli önlemlerin alınması gerektiğini ve hane halkı arasında sosyal izolasyon sağlanması gerektiğini iddia ediyor.



Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>