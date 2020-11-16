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- 16 Kas 2020 - 15:04 G: 16 Kas 2020 - 15:21

Ankara'da Koronavirüste Yeni Bir Korunma Modeli Ortaya Çıktı! Aynı Evde Yaşayanlar Dikkat, Herkesi İlgilendiriyor!

Koronavirüs vakalarının dünyanın her yerinde artmaya devam ettiği bugünlerde uzmanlardan yeni uyarılar geliyor. Covid-19 salgınında çemberin aşıldığını belirten sağlık uzmanları artık her yerde temasın gerçekleştiğini belirtiyor. Covid-19 salgınına karşı alınması gereken önlem kapsamı ise genişletiliyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Ankara'da Koronavirüste Yeni Bir Korunma Modeli Ortaya Çıktı! Aynı Evde Yaşayanlar Dikkat, Herkesi İlgilendiriyor! Sağlık uzmanları hastalığın giderek daha da çok yayılması ile ilgili farklı tespitlerde bulunmaya devam ediyor. Birçok sağlık çalışanı ev içi bulaş riskinin çok yüksek olduğunu, ev hanesinden birinin enfekte olması ile herkese bulaştırdığını iddia ediyor.

Aynı evde yaşamadan kaynaklı ev içinde Covid-19 salgınına yönelik önlemlerin uygulanmamasının hastalığın yayılımını arttırdığını belirten uzmanlar ev içinde de çeşitli önlemlerin alınması gerektiğini ve hane halkı arasında sosyal izolasyon sağlanması gerektiğini iddia ediyor.

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16 Kas 2020 - 15:04 Ankara- Sağlık

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