Ankara'da Koronavirüste Yeni Bir Korunma Modeli Ortaya Çıktı! Aynı Evde Yaşayanlar Dikkat, Herkesi İlgilendiriyor!
Koronavirüs vakalarının dünyanın her yerinde artmaya devam ettiği bugünlerde uzmanlardan yeni uyarılar geliyor. Covid-19 salgınında çemberin aşıldığını belirten sağlık uzmanları artık her yerde temasın gerçekleştiğini belirtiyor. Covid-19 salgınına karşı alınması gereken önlem kapsamı ise genişletiliyor.
Ankara'da Koronavirüste Yeni Bir Korunma Modeli Ortaya Çıktı! Aynı Evde Yaşayanlar Dikkat, Herkesi İlgilendiriyor! Sağlık uzmanları hastalığın giderek daha da çok yayılması ile ilgili farklı tespitlerde bulunmaya devam ediyor. Birçok sağlık çalışanı ev içi bulaş riskinin çok yüksek olduğunu, ev hanesinden birinin enfekte olması ile herkese bulaştırdığını iddia ediyor.
Aynı evde yaşamadan kaynaklı ev içinde Covid-19 salgınına yönelik önlemlerin uygulanmamasının hastalığın yayılımını arttırdığını belirten uzmanlar ev içinde de çeşitli önlemlerin alınması gerektiğini ve hane halkı arasında sosyal izolasyon sağlanması gerektiğini iddia ediyor.
Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.