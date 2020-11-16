Eski Masterchef ve Survivor Yarışmacısı Yasin Obuz Son Yaptığı Hareketle Herkesi Şok Etti! Geçtiğimiz bir kaç yılın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yasin Obuz, Masterchef Türkiye adlı yarışma ile şöhret olmuş ardınan Survivor'a katılarak ününe ün katmıştı.

Kıbrıs şivesi ve kendine has hareketleri ile özellikle gençlerin sevgilisi olan Yasin Obuz, yediden yetmişe herkesin sevgisini kazanmıştı.



Masterchef yarışması devam ederken ortaya çıkan görüntüleri ile de televizyon dünyası ve sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.



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