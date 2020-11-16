Eski Masterchef ve Survivor Yarışmacısı Yasin Obuz Son Yaptığı Hareketle Herkesi Şok Etti!
Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Masterchef Türkiye ile tanınan ve sonrasında bu yarışmanın ardından Survivor'a transfer olan Yasin Obuz herkesi şaşırttı.
Eski Masterchef ve Survivor Yarışmacısı Yasin Obuz Son Yaptığı Hareketle Herkesi Şok Etti! Geçtiğimiz bir kaç yılın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yasin Obuz, Masterchef Türkiye adlı yarışma ile şöhret olmuş ardınan Survivor'a katılarak ününe ün katmıştı.
Kıbrıs şivesi ve kendine has hareketleri ile özellikle gençlerin sevgilisi olan Yasin Obuz, yediden yetmişe herkesin sevgisini kazanmıştı.
Masterchef yarışması devam ederken ortaya çıkan görüntüleri ile de televizyon dünyası ve sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.
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16 Kas 2020 - 15:17 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.