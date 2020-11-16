Ankara'da Koronavirüsü Yenenler İçin Kötü Haber Verildi! O Bitiyor Ama 3 Hastalık Başlıyor! Bilindiği gibi 2019 yılının son aylarında Çin’de ortaya çıkan Covid-19 salgını milyonlarca kişiye yayılmış durumda. Tüm dünyada ciddi oranda vaka sayısının arttığı Covid-19 virüsünün aşı çalışmalarının devam etmesinin yanı sıra hastalığın yan etkileri ve sonraki süreçleri de araştırılıyor.

Tüm dünyadaki bilim insanlarının virüs hakkında daha çok bilgi elde etmeye çalıştığı araştırmalardan olumsuz sonuçlarda çıkabiliyor. Geçtiğimiz günlerde ABD’de gerçekleştirilen bir araştırma Covid-19 salgınını yenen kişilerin yeni hastalıklarla boğuştuğunu ortaya çıkardı.



Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>