Ankara'da Koronavirüsü Yenenler İçin Kötü Haber Verildi! O Bitiyor Ama 3 Hastalık Başlıyor!
Tüm dünyada küresel bir kriz haline gelen Covid-19 salgını ile ilgili her geçen gün yeni gelişmeler ortaya çıkıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının geçiş süreçleri, bulaş ihtimalleri ve sonrasında karşılaşılan semptomlarla ilgili yeni araştırmalar yapılıyor. Salgın ile ilgili yapılan araştırmaların çarpıcı verileri ise salgına tutulan kişiler korkutuyor.
Ankara'da Koronavirüsü Yenenler İçin Kötü Haber Verildi! O Bitiyor Ama 3 Hastalık Başlıyor! Bilindiği gibi 2019 yılının son aylarında Çin’de ortaya çıkan Covid-19 salgını milyonlarca kişiye yayılmış durumda. Tüm dünyada ciddi oranda vaka sayısının arttığı Covid-19 virüsünün aşı çalışmalarının devam etmesinin yanı sıra hastalığın yan etkileri ve sonraki süreçleri de araştırılıyor.
Tüm dünyadaki bilim insanlarının virüs hakkında daha çok bilgi elde etmeye çalıştığı araştırmalardan olumsuz sonuçlarda çıkabiliyor. Geçtiğimiz günlerde ABD’de gerçekleştirilen bir araştırma Covid-19 salgınını yenen kişilerin yeni hastalıklarla boğuştuğunu ortaya çıkardı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.