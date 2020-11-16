Haberler Ankara Haberler Ankara
- 16 Kas 2020 - 15:40 G: 16 Kas 2020 - 15:54

Kerimcan Durmaz'dan Selin Ciğerci'ye Şok Sözler! İki Tarafın Hayranları da Birbirine Girdi, İzdiham Çıktı!

Kerimcan Durmaz bir Youtube kanalında katıldığı programda sarf etmiş olduğu sözlerle gündem yarattı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Kerimcan Durmaz'dan Selin Ciğerci'ye Şok Sözler! İki Tarafın Hayranları da Birbirine Girdi, İzdiham Çıktı! Kerimcan Durmaz, bir dönem aralarından su sızmayan ve sonrasında küstükleri Selin Ciğerci ile ilgili ilk defa konuştu.

Katıldığı Youtube programında kendisine yöneltilen sorulara içtenlikle yanıt veren Kerimcan Durmaz, çarpıcı ifadeler kullandı.

Kerimcan Durmaz program sunucusu tarafından kendisine yöneltilen ''Bir daha asla görüşmeyeceğin kişi kim?'' sorusuna şok bir yanıt vererek herkesi hayrete düşürdü.

Sorulan bu soruya ''Selin Ciğerci'' yanıtını veren Kerimcan Durmaz, Ciğerci hakkında şok ifadeler kullandı.

Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

16 Kas 2020 - 15:40 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Eski Masterchef ve Survivor Yarışmacısı Yasin Obuz Son Yaptığı Hareketle Herkesi Şok Etti! mask
Eski Masterchef ve Survivor Yarışmacısı Yasin Obuz Son Yaptığı Hareketle Herkesi Şok Etti!
Aycan Yanaç Aşkını İtiraf Etti! "Telefonun Başında Çaresiz Bekliyorum" Diyerek Kime Mesaj Yolladı! mask
Aycan Yanaç Aşkını İtiraf Etti! "Telefonun Başında Çaresiz Bekliyorum" Diyerek Kime Mesaj Yolladı!
Serenay Sarıkaya'nın Paylaşımında Dikkat Çeken Kerem Bürsin Detayı! Yeniden mi Barıştılar? mask
Serenay Sarıkaya'nın Paylaşımında Dikkat Çeken Kerem Bürsin Detayı! Yeniden mi Barıştılar?
Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder'den Şok Sözler! ''Ben Utanıyorum!'' mask
Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder'den Şok Sözler! ''Ben Utanıyorum!''
Menajerimi Ara, İrem Derici'yi Yaktı! Konuk Olduğuna Bin Pişman Oldu! mask
Menajerimi Ara, İrem Derici'yi Yaktı! Konuk Olduğuna Bin Pişman Oldu!
Acun Ilıcalı'dan Olay Açıklama! İnşallah Batmam? mask
Acun Ilıcalı'dan Olay Açıklama! İnşallah Batmam?
Hercai'nin Yıldızı Akın Akınözü'nün Sevgilisi Öyle Bir Yorum Yaptı ki, Herkesi Gülme Krizine Soktu! Akın Akınözü'nde Şok Cevap Geldi... mask
Hercai'nin Yıldızı Akın Akınözü'nün Sevgilisi Öyle Bir Yorum Yaptı ki, Herkesi Gülme Krizine Soktu! Akın Akınözü'nde Şok Cevap Geldi...
Sadakatsiz'in Yıldızı Fena Yakalandı! mask
Sadakatsiz'in Yıldızı Fena Yakalandı!
Sen Çal Kapımı'nın Yıldızı Herkesi Şoka Soktu! Asıl Meslekleri Ortaya Çıktı... “Tuvalet Temizliği” mask
Sen Çal Kapımı'nın Yıldızı Herkesi Şoka Soktu! Asıl Meslekleri Ortaya Çıktı... “Tuvalet Temizliği”
İbrahim Tatlıses İlk Defa Açıkladı! Duyduklarınıza İnanamayacaksınız! mask
İbrahim Tatlıses İlk Defa Açıkladı! Duyduklarınıza İnanamayacaksınız!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kerimcan Durmaz'dan Selin Ciğerci'ye Şok Sözler! İki Tarafın Hayranları da Birbirine Girdi, İzdiham Çıktı! mask
Kerimcan Durmaz'dan Selin Ciğerci'ye Şok Sözler! İki Tarafın Hayranları da Birbirine Girdi, İzdiham Çıktı!
Ankara'da Koronavirüsü Yenenler İçin Kötü Haber Verildi! O Bitiyor Ama 3 Hastalık Başlıyor! mask
Ankara'da Koronavirüsü Yenenler İçin Kötü Haber Verildi! O Bitiyor Ama 3 Hastalık Başlıyor!
Eski Masterchef ve Survivor Yarışmacısı Yasin Obuz Son Yaptığı Hareketle Herkesi Şok Etti! mask
Eski Masterchef ve Survivor Yarışmacısı Yasin Obuz Son Yaptığı Hareketle Herkesi Şok Etti!
Ankara'da Koronavirüste Yeni Bir Korunma Modeli Ortaya Çıktı! Aynı Evde Yaşayanlar Dikkat, Herkesi İlgilendiriyor! mask
Ankara'da Koronavirüste Yeni Bir Korunma Modeli Ortaya Çıktı! Aynı Evde Yaşayanlar Dikkat, Herkesi İlgilendiriyor!
Ankara'da Yılbaşı Bileti Nereden Alınır? – Ankara Milli Piyango Bayileri 2021 mask
Ankara'da Yılbaşı Bileti Nereden Alınır? – Ankara Milli Piyango Bayileri 2021
Aycan Yanaç Aşkını İtiraf Etti! "Telefonun Başında Çaresiz Bekliyorum" Diyerek Kime Mesaj Yolladı! mask
Aycan Yanaç Aşkını İtiraf Etti! "Telefonun Başında Çaresiz Bekliyorum" Diyerek Kime Mesaj Yolladı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL