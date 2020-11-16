Kerimcan Durmaz'dan Selin Ciğerci'ye Şok Sözler! İki Tarafın Hayranları da Birbirine Girdi, İzdiham Çıktı!
Kerimcan Durmaz bir Youtube kanalında katıldığı programda sarf etmiş olduğu sözlerle gündem yarattı.
Kerimcan Durmaz'dan Selin Ciğerci'ye Şok Sözler! İki Tarafın Hayranları da Birbirine Girdi, İzdiham Çıktı! Kerimcan Durmaz, bir dönem aralarından su sızmayan ve sonrasında küstükleri Selin Ciğerci ile ilgili ilk defa konuştu.
Katıldığı Youtube programında kendisine yöneltilen sorulara içtenlikle yanıt veren Kerimcan Durmaz, çarpıcı ifadeler kullandı.
Kerimcan Durmaz program sunucusu tarafından kendisine yöneltilen ''Bir daha asla görüşmeyeceğin kişi kim?'' sorusuna şok bir yanıt vererek herkesi hayrete düşürdü.
Sorulan bu soruya ''Selin Ciğerci'' yanıtını veren Kerimcan Durmaz, Ciğerci hakkında şok ifadeler kullandı.
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16 Kas 2020 - 15:40 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.