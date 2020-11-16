Kerimcan Durmaz'dan Selin Ciğerci'ye Şok Sözler! İki Tarafın Hayranları da Birbirine Girdi, İzdiham Çıktı! Kerimcan Durmaz, bir dönem aralarından su sızmayan ve sonrasında küstükleri Selin Ciğerci ile ilgili ilk defa konuştu.



Katıldığı Youtube programında kendisine yöneltilen sorulara içtenlikle yanıt veren Kerimcan Durmaz, çarpıcı ifadeler kullandı.

Kerimcan Durmaz program sunucusu tarafından kendisine yöneltilen ''Bir daha asla görüşmeyeceğin kişi kim?'' sorusuna şok bir yanıt vererek herkesi hayrete düşürdü.



Sorulan bu soruya ''Selin Ciğerci'' yanıtını veren Kerimcan Durmaz, Ciğerci hakkında şok ifadeler kullandı.



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