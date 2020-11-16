Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii Nerede, Nasıl Gidilir?
2013 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Ahmet Hamdi Akseki Camii, hem Türk hem de Osmanlı motiflerini taşıması ile dikkat çeker.
Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii Nerede, Nasıl Gidilir? Yapımına 2008 yılında başlanan camiinin tamamlanması 4 yıl sürmüştür. İçinde engellilere özel bölümü bulunan Ahmet Hamdi Akseki Camiisi ses ve ışıklandırma sistemi ile de ilgi çekmektedir. Camiinin içine girildiğinde avizeler ve ses sistemi görülmemektedir. Gizli bir ışıklandırmaya sahip olan Ahmet Hamdi Akseki Ankara’nın en büyük ve geniş camiisi olma özelliğini taşır.
2013 yılında ibadete açılan camiinin nerede olduğu ve ulaşım kanallar Ankara’da yaşayan vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Türkiye’nin en uzun kubbesine sahip camiisi olarak bilinen Ahmet Hamdi Akseki Camii birçok Ankara’lı vatandaşın ilgisini çekmektedir. İbadet için bu camiiyi tercih etmek isteyen vatandaşlar nerede olduğunu araştırmaya devam ediyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.