Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii Nerede, Nasıl Gidilir? Yapımına 2008 yılında başlanan camiinin tamamlanması 4 yıl sürmüştür. İçinde engellilere özel bölümü bulunan Ahmet Hamdi Akseki Camiisi ses ve ışıklandırma sistemi ile de ilgi çekmektedir. Camiinin içine girildiğinde avizeler ve ses sistemi görülmemektedir. Gizli bir ışıklandırmaya sahip olan Ahmet Hamdi Akseki Ankara’nın en büyük ve geniş camiisi olma özelliğini taşır.

2013 yılında ibadete açılan camiinin nerede olduğu ve ulaşım kanallar Ankara’da yaşayan vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Türkiye’nin en uzun kubbesine sahip camiisi olarak bilinen Ahmet Hamdi Akseki Camii birçok Ankara’lı vatandaşın ilgisini çekmektedir. İbadet için bu camiiyi tercih etmek isteyen vatandaşlar nerede olduğunu araştırmaya devam ediyor.



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