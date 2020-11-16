Ankara'da Koronavirüs'ün En Önemli Belirtisi Ortaya Çıktı! 5.5 Milyonun Hepsini İlgilendiriyor... Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 1 milyonun üzerinde insan yaşamını yitirdi.



Ayrıca dünya genelinde tam 54 milyonun üzerinde insan ise salgına yakalandı. Salgın ile ilgili aşı çalışmaları devam ederken ve müjdeli habere çok yaklaşmışken, uzmanlar koronavirüs ile ilgili yeni bir araştırma daha yaptı.

Hastalığın belirtileri üzerine yeniden yapılan bu araştırma koku kaybının ateş ve öksürüğe göre daha belirgin bir işaret olduğu sonucunu ortaya çıkardı.



Uzmanlar koku kaybı yaşayan insanların diğer belirtilerden daha çok bu belirti üzerinde yoğunlaşmasını ve bu belirtinin hissedilmesi halinde hemen hastaneye başvurulması gerektiğini söyledi.



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