Ankara'da Koronavirüs'ün En Önemli Belirtisi Ortaya Çıktı! 5.5 Milyonun Hepsini İlgilendiriyor...
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili uzmanlar yeni bir araştırma yaptı. Yapılan araştırmalar sonucu; koku kaybının, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs işareti olduğu ortaya çıktı.
Ankara'da Koronavirüs'ün En Önemli Belirtisi Ortaya Çıktı! 5.5 Milyonun Hepsini İlgilendiriyor... Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 1 milyonun üzerinde insan yaşamını yitirdi.
Ayrıca dünya genelinde tam 54 milyonun üzerinde insan ise salgına yakalandı. Salgın ile ilgili aşı çalışmaları devam ederken ve müjdeli habere çok yaklaşmışken, uzmanlar koronavirüs ile ilgili yeni bir araştırma daha yaptı.
Hastalığın belirtileri üzerine yeniden yapılan bu araştırma koku kaybının ateş ve öksürüğe göre daha belirgin bir işaret olduğu sonucunu ortaya çıkardı.
Uzmanlar koku kaybı yaşayan insanların diğer belirtilerden daha çok bu belirti üzerinde yoğunlaşmasını ve bu belirtinin hissedilmesi halinde hemen hastaneye başvurulması gerektiğini söyledi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.