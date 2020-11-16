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16 Kas 2020 - 19:09

Ankara'da Koronavirüste Göz Açtırılmaz Hale Gelindi! Tehlike Çanları Çok Yüksek Sesle Çalıyor, Tek Bir Dal Sigara Dahi İçilemeyecek!

Ankara'da koronavirüste tehlike çanları çok yüksek sesle çalmaya başladı. Polisler bu doğrultuda çok hassas bir şekilde davranarak harekete geçtiler. Halk her ne kadar çoğunluk olarak maske - mesafe temizlik kuralları ve diğer gelen tedbirlere önem gösterse de, Ankara'da yanlış giden birçok şey var ve bu durum riski oldukça artırıyor...