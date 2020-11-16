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- 16 Kas 2020 - 19:09 G: 16 Kas 2020 - 19:19

Ankara'da Koronavirüste Göz Açtırılmaz Hale Gelindi! Tehlike Çanları Çok Yüksek Sesle Çalıyor, Tek Bir Dal Sigara Dahi İçilemeyecek!

Ankara'da koronavirüste tehlike çanları çok yüksek sesle çalmaya başladı. Polisler bu doğrultuda çok hassas bir şekilde davranarak harekete geçtiler. Halk her ne kadar çoğunluk olarak maske - mesafe temizlik kuralları ve diğer gelen tedbirlere önem gösterse de, Ankara'da yanlış giden birçok şey var ve bu durum riski oldukça artırıyor...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ankara da bulunan polisler Covid-19 kapsamında denetime çıktı. Covıd-19 kapsamında alınan tedbirlere uymayan vatandaşlar ceza yağmuruna tutuldu. Geçtiğimiz günlerde yanlış maske kullanımından ötürü sokakta sigara içme yasağı getirilmişti.,

. Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali’ne giden polis ekipleri tarafından düzenlenen covıd-19 denetiminde sigara içenler, sosyal mesafe kurallarına uymayanlar ve maske takmayanlara idari para cezası verildi. AŞTİ’de Yapılan denetimle ilgili o detaylar… (Diğer sayfaya geçiniz >>)

16 Kas 2020 - 19:09 Ankara- Yaşam

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