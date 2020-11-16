Ankara'da Koronavirüste Göz Açtırılmaz Hale Gelindi! Tehlike Çanları Çok Yüksek Sesle Çalıyor, Tek Bir Dal Sigara Dahi İçilemeyecek!
Ankara'da koronavirüste tehlike çanları çok yüksek sesle çalmaya başladı. Polisler bu doğrultuda çok hassas bir şekilde davranarak harekete geçtiler. Halk her ne kadar çoğunluk olarak maske - mesafe temizlik kuralları ve diğer gelen tedbirlere önem gösterse de, Ankara'da yanlış giden birçok şey var ve bu durum riski oldukça artırıyor...
Ankara da bulunan polisler Covid-19 kapsamında denetime çıktı. Covıd-19 kapsamında alınan tedbirlere uymayan vatandaşlar ceza yağmuruna tutuldu. Geçtiğimiz günlerde yanlış maske kullanımından ötürü sokakta sigara içme yasağı getirilmişti.,
. Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali’ne giden polis ekipleri tarafından düzenlenen covıd-19 denetiminde sigara içenler, sosyal mesafe kurallarına uymayanlar ve maske takmayanlara idari para cezası verildi. AŞTİ’de Yapılan denetimle ilgili o detaylar… (Diğer sayfaya geçiniz >>)
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.