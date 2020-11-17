Müge Anlı’nın Nereli Olduğunu Gören Şok Üstüne Şok Yaşıyor! Memleketini Duyanlar “Yok Artık” Diyor! İşte Müge Anlı Nereli? Sorusunun Cevabı... 2008 yılında yayın hayatına başlayan ve 12 sezondur aralıksız devam eden programın sunucusu olan Müge Anlı aynı zamanda yapımcılığını da üstleniyor.

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı hukuk eğitimi ile d elde ettiği bilgileri programda sürekli izleyenlerle paylaşıyor. Türkiye’de gündem yaratan kayıp ve cinayet olaylarını ekrana taşıyan ve birçok olayı çözen ünlü sunucu izleyenlerin ilgi odağında kalmaya devam ediyor.



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