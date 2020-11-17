Müge Anlı’nın Nereli Olduğunu Gören Şok Üstüne Şok Yaşıyor! Memleketini Duyanlar “Yok Artık” Diyor! İşte Müge Anlı Nereli? Sorusunun Cevabı...
ATV ekranlarında uzun yıllardır program yapan Müge Anlı sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Müge Anlı İle Tatlı Sert programında ele aldığı konular ve çarpıcı gündemlerle sık sık konuşulan Müge Anlı hakkında birçok konu merak ediliyor.
Müge Anlı’nın Nereli Olduğunu Gören Şok Üstüne Şok Yaşıyor! Memleketini Duyanlar “Yok Artık” Diyor! İşte Müge Anlı Nereli? Sorusunun Cevabı... 2008 yılında yayın hayatına başlayan ve 12 sezondur aralıksız devam eden programın sunucusu olan Müge Anlı aynı zamanda yapımcılığını da üstleniyor.
Araştırmacı gazeteci Müge Anlı hukuk eğitimi ile d elde ettiği bilgileri programda sürekli izleyenlerle paylaşıyor. Türkiye’de gündem yaratan kayıp ve cinayet olaylarını ekrana taşıyan ve birçok olayı çözen ünlü sunucu izleyenlerin ilgi odağında kalmaya devam ediyor.
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17 Kas 2020 - 12:17 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.