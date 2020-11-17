Bomba Açıklama Geldi! Oktay Kaynarca Konuştu! Necati Şaşmaz'la Yeniden Bir Araya Gelecekler mi?
Aylardır süren iddia ile ilgili taraflar sessizliğini korurken konuya ilişkin ilk defa açıklama geldi. Oktay Kaynarca konuyla ilgili bomba açıklamalarda bulundu.
Bomba Açıklama Geldi! Oktay Kaynarca Konuştu! Necati Şaşmaz'la Yeniden Bir Araya Gelecekler mi? Magazin ve televizyon dünyası aylardır Necati Şaşmaz'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı diziye transfer olacağını konuşuyor.
Efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar karakterine hayat veren oyuncu Necati Şaşmaz'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı diziye geçeceği ve eski partneri Oktay Kaynarca ile yeniden buluşacağı söylentileri durmaksızın devam ediyor.
Bu konuya ilişkin ne Necati Şaşmaz'dan ne de yapımcı firmadan henüz bir açıklama yapılmaması bu transferin artık kapandığı düşüncelerini yarattı.
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17 Kas 2020 - 13:07 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.