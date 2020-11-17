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- 17 Kas 2020 - 13:07 G: 17 Kas 2020 - 13:26

Bomba Açıklama Geldi! Oktay Kaynarca Konuştu! Necati Şaşmaz'la Yeniden Bir Araya Gelecekler mi?

Aylardır süren iddia ile ilgili taraflar sessizliğini korurken konuya ilişkin ilk defa açıklama geldi. Oktay Kaynarca konuyla ilgili bomba açıklamalarda bulundu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Bomba Açıklama Geldi! Oktay Kaynarca Konuştu! Necati Şaşmaz'la Yeniden Bir Araya Gelecekler mi? Magazin ve televizyon dünyası aylardır Necati Şaşmaz'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı diziye transfer olacağını konuşuyor.

Efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar karakterine hayat veren oyuncu Necati Şaşmaz'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı diziye geçeceği ve eski partneri Oktay Kaynarca ile yeniden buluşacağı söylentileri durmaksızın devam ediyor.

Bu konuya ilişkin ne Necati Şaşmaz'dan ne de yapımcı firmadan henüz bir açıklama yapılmaması bu transferin artık kapandığı düşüncelerini yarattı.

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17 Kas 2020 - 13:07 - Magazin

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