Skandallar Kraliçesi Bahar Candan Doya Doya Moda'yı Karıştırdı! Bütçesi Dudak Uçuklattı! Bütçesi Dudak Uçuklattı! Bu yarışmada yer alabilmek adına sürekli yemek yiyen ve kilo alan Bahar Candan'ın ise bu halleri sosyal medyanın diline düşmüştü.



İşte bu süreç tamamlandı ve Bahar Candan istenilen kiloları alarak Doya Doya Moda adlı programla ekranlara geri döndü.

Ama ne dönüş. Yıllar önce katıldığı İşte Benim Stilim adlı yarışma ile tanınan sonrasında ise ilginç hareketleri, konuşmaları ve giyim tarzı ile dikkatleri üzerine çekerek ünlü olan Bahar Candan, bir dönemin en çok konuşulan isimlerindendi.



Sonrasında bu yarışmanın sona ermesi ile birlikte ekranlardan uzaklaşan Bahar Candan, zaman zaman ilginç olaylar ile gündeme gelse de eski popülerliğini yitirmeye başlamıştı.



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