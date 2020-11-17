Haberler Ankara Haberler Ankara
- 17 Kas 2020 - 14:48 G: 17 Kas 2020 - 15:02

Koronavirüs Aşısıyla İlgili Verilen Müjde Herkesi Oldukça Sevindirdi! 5 Kuruş Dahi Ücret Alınmayacak!

Küresel bir kriz haline gelen ve dünyada 55 milyondan fazla insanın enfekte olduğu Covid-19 salgınına yönelik mücadele önlemleri alınmaya devam ediliyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Koronavirüs Aşısıyla İlgili Verilen Müjde Herkesi Oldukça Sevindirdi! 5 Kuruş Dahi Ücret Alınmayacak! Tüm dünyada yayılmaya devam eden Covid-19 salgını ile ilgili aşı çalışmaları da yapılmaya devam ediliyor. Birçok ülkenin salgının ilk döneminde eş zamanlı olarak başladığı aşı çalışmalarında umut veren gelişmeler de ortaya çıkmaya başladı.

Uzun süredir devam eden aşı çalışmaları ile ilgili dünyaca ünlü ilaç şirketi Pfizer ve BioNTech ortaklığının geliştirdiği aşı %90 ve Moderna’nın geliştirdiği aşı da %94.5 oranında etki gösterdiği açıklandı. Aşı çalışmalarından etkili sonuçların alınmaya başlaması ile hükümetler de aşı almak için anlaşmalar yapmaya başladı. Tüm dünya ülkelerinin ihtayç duyduğu aşıları sağlamak için ilk adım Belçika’dan geldi.

Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

17 Kas 2020 - 14:48 - Sağlık

# ANKARA CORONAVİRÜS HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara'da Koronavirüs Artık Korkulanın da Ötesinde! Uzmanlar Yalvarmaya Başladı! ''Artık Lütfen Bırakın!'' mask
Ankara'da Koronavirüs Artık Korkulanın da Ötesinde! Uzmanlar Yalvarmaya Başladı! ''Artık Lütfen Bırakın!''
Ankara’da Koronavirüsle İlgili DSÖ’den Çok Kötü Haber Geldi! Aşı Çalışmaları... mask
Ankara’da Koronavirüsle İlgili DSÖ’den Çok Kötü Haber Geldi! Aşı Çalışmaları...
Lokantalar Kapanıyor Mu, Restoranlar Kapanıyor Mu, Kafeler Kapanıyor Mu? mask
Lokantalar Kapanıyor Mu, Restoranlar Kapanıyor Mu, Kafeler Kapanıyor Mu?
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 17 Kasım 2020 mask
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 17 Kasım 2020
Ankara'da Koronavirüste Göz Açtırılmaz Hale Gelindi! Tehlike Çanları Çok Yüksek Sesle Çalıyor, Tek Bir Dal Sigara Dahi İçilemeyecek! mask
Ankara'da Koronavirüste Göz Açtırılmaz Hale Gelindi! Tehlike Çanları Çok Yüksek Sesle Çalıyor, Tek Bir Dal Sigara Dahi İçilemeyecek!
Ankara'da Koronavirüs'ün En Önemli Belirtisi Ortaya Çıktı! 5.5 Milyonun Hepsini İlgilendiriyor... mask
Ankara'da Koronavirüs'ün En Önemli Belirtisi Ortaya Çıktı! 5.5 Milyonun Hepsini İlgilendiriyor...
Ankara'da Koronavirüsü Yenenler İçin Kötü Haber Verildi! O Bitiyor Ama 3 Hastalık Başlıyor! mask
Ankara'da Koronavirüsü Yenenler İçin Kötü Haber Verildi! O Bitiyor Ama 3 Hastalık Başlıyor!
Ankara'da Koronavirüste Yeni Bir Korunma Modeli Ortaya Çıktı! Aynı Evde Yaşayanlar Dikkat, Herkesi İlgilendiriyor! mask
Ankara'da Koronavirüste Yeni Bir Korunma Modeli Ortaya Çıktı! Aynı Evde Yaşayanlar Dikkat, Herkesi İlgilendiriyor!
Koronavirüs, Boşanmak İçin Almanya’dan Ankara’ya Gelen Çifte Sürpriz Yaşattı! 14 Gün Aynı Odada Karantinaya Alındılar… Yaşananlara Kendileri de Şaştı... mask
Koronavirüs, Boşanmak İçin Almanya’dan Ankara’ya Gelen Çifte Sürpriz Yaşattı! 14 Gün Aynı Odada Karantinaya Alındılar… Yaşananlara Kendileri de Şaştı...
Ankara'da Koronavirüsün Biteceği Tam Tarih Açıklandı! Prof. Dr. Şahin, Tarih Verdi... Artık Maske ve Sosyal Mesafe Kavramları Olmayacak! mask
Ankara'da Koronavirüsün Biteceği Tam Tarih Açıklandı! Prof. Dr. Şahin, Tarih Verdi... Artık Maske ve Sosyal Mesafe Kavramları Olmayacak!
# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara'da Koronavirüs Artık Korkulanın da Ötesinde! Uzmanlar Yalvarmaya Başladı! ''Artık Lütfen Bırakın!'' mask
Ankara'da Koronavirüs Artık Korkulanın da Ötesinde! Uzmanlar Yalvarmaya Başladı! ''Artık Lütfen Bırakın!''
Ankara’da Koronavirüsle İlgili DSÖ’den Çok Kötü Haber Geldi! Aşı Çalışmaları... mask
Ankara’da Koronavirüsle İlgili DSÖ’den Çok Kötü Haber Geldi! Aşı Çalışmaları...
Diş Eksikliği Birçok Hastalığa Davetiye Çıkarıyor! mask
Diş Eksikliği Birçok Hastalığa Davetiye Çıkarıyor!
Donuk Omuz Sendromuna Dikkat! mask
Donuk Omuz Sendromuna Dikkat!
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 17 Kasım 2020 mask
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 17 Kasım 2020
Ankara'da Koronavirüs'ün En Önemli Belirtisi Ortaya Çıktı! 5.5 Milyonun Hepsini İlgilendiriyor... mask
Ankara'da Koronavirüs'ün En Önemli Belirtisi Ortaya Çıktı! 5.5 Milyonun Hepsini İlgilendiriyor...
Ankara'da Koronavirüsü Yenenler İçin Kötü Haber Verildi! O Bitiyor Ama 3 Hastalık Başlıyor! mask
Ankara'da Koronavirüsü Yenenler İçin Kötü Haber Verildi! O Bitiyor Ama 3 Hastalık Başlıyor!
Ankara'da Koronavirüste Yeni Bir Korunma Modeli Ortaya Çıktı! Aynı Evde Yaşayanlar Dikkat, Herkesi İlgilendiriyor! mask
Ankara'da Koronavirüste Yeni Bir Korunma Modeli Ortaya Çıktı! Aynı Evde Yaşayanlar Dikkat, Herkesi İlgilendiriyor!
Limon Tansiyonu Düşürür Mü? Tansiyonu En Hızlı Ne Düşürür? mask
Limon Tansiyonu Düşürür Mü? Tansiyonu En Hızlı Ne Düşürür?
Gıda bağımlılığı için en iyi 4 tedavi seçeneği! mask
Gıda bağımlılığı için en iyi 4 tedavi seçeneği!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara'da Koronavirüs Artık Korkulanın da Ötesinde! Uzmanlar Yalvarmaya Başladı! ''Artık Lütfen Bırakın!'' mask
Ankara'da Koronavirüs Artık Korkulanın da Ötesinde! Uzmanlar Yalvarmaya Başladı! ''Artık Lütfen Bırakın!''
Özcan Deniz Eski Eşi Feyza Aktan'ı ''Beni Gasp Etti'' Diyerek İhbar Etti! Ortalık Karıştı! mask
Özcan Deniz Eski Eşi Feyza Aktan'ı ''Beni Gasp Etti'' Diyerek İhbar Etti! Ortalık Karıştı!
Ünlü Oyuncudan Şok Eden Hareket! 100 Bin TL Harcadı, 2.5 TL'ye Satıyor! mask
Ünlü Oyuncudan Şok Eden Hareket! 100 Bin TL Harcadı, 2.5 TL'ye Satıyor!
Koronavirüs Aşısıyla İlgili Verilen Müjde Herkesi Oldukça Sevindirdi! 5 Kuruş Dahi Ücret Alınmayacak! mask
Koronavirüs Aşısıyla İlgili Verilen Müjde Herkesi Oldukça Sevindirdi! 5 Kuruş Dahi Ücret Alınmayacak!
Hercai Setinde Olay Çıktı! Akın Akınözü Kimin Üzerine Yürüdü? mask
Hercai Setinde Olay Çıktı! Akın Akınözü Kimin Üzerine Yürüdü?
Ankara’da Koronavirüsle İlgili DSÖ’den Çok Kötü Haber Geldi! Aşı Çalışmaları... mask
Ankara’da Koronavirüsle İlgili DSÖ’den Çok Kötü Haber Geldi! Aşı Çalışmaları...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL