Koronavirüs Aşısıyla İlgili Verilen Müjde Herkesi Oldukça Sevindirdi! 5 Kuruş Dahi Ücret Alınmayacak!
Küresel bir kriz haline gelen ve dünyada 55 milyondan fazla insanın enfekte olduğu Covid-19 salgınına yönelik mücadele önlemleri alınmaya devam ediliyor.
Koronavirüs Aşısıyla İlgili Verilen Müjde Herkesi Oldukça Sevindirdi! 5 Kuruş Dahi Ücret Alınmayacak! Tüm dünyada yayılmaya devam eden Covid-19 salgını ile ilgili aşı çalışmaları da yapılmaya devam ediliyor. Birçok ülkenin salgının ilk döneminde eş zamanlı olarak başladığı aşı çalışmalarında umut veren gelişmeler de ortaya çıkmaya başladı.
Uzun süredir devam eden aşı çalışmaları ile ilgili dünyaca ünlü ilaç şirketi Pfizer ve BioNTech ortaklığının geliştirdiği aşı %90 ve Moderna’nın geliştirdiği aşı da %94.5 oranında etki gösterdiği açıklandı. Aşı çalışmalarından etkili sonuçların alınmaya başlaması ile hükümetler de aşı almak için anlaşmalar yapmaya başladı. Tüm dünya ülkelerinin ihtayç duyduğu aşıları sağlamak için ilk adım Belçika’dan geldi.
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17 Kas 2020 - 14:48 - Sağlık
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.