Koronavirüs Aşısıyla İlgili Verilen Müjde Herkesi Oldukça Sevindirdi! 5 Kuruş Dahi Ücret Alınmayacak! Tüm dünyada yayılmaya devam eden Covid-19 salgını ile ilgili aşı çalışmaları da yapılmaya devam ediliyor. Birçok ülkenin salgının ilk döneminde eş zamanlı olarak başladığı aşı çalışmalarında umut veren gelişmeler de ortaya çıkmaya başladı.

Uzun süredir devam eden aşı çalışmaları ile ilgili dünyaca ünlü ilaç şirketi Pfizer ve BioNTech ortaklığının geliştirdiği aşı %90 ve Moderna’nın geliştirdiği aşı da %94.5 oranında etki gösterdiği açıklandı. Aşı çalışmalarından etkili sonuçların alınmaya başlaması ile hükümetler de aşı almak için anlaşmalar yapmaya başladı. Tüm dünya ülkelerinin ihtayç duyduğu aşıları sağlamak için ilk adım Belçika’dan geldi.



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