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- 17 Kas 2020 - 15:14 G: 17 Kas 2020 - 15:27

Ünlü Oyuncudan Şok Eden Hareket! 100 Bin TL Harcadı, 2.5 TL'ye Satıyor!

Sinema dünyasında şok etkisi yaratan bir olay meydana geldi. Ünlü yönetmen-oyuncu Müfit Can Saçıntı çok konuşulacak bir olaya imza attı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Ünlü Oyuncudan Şok Eden Hareket! 100 Bin TL Harcadı, 2.5 TL'ye Satıyor! Çocuklar Duymasın, Seksenler, Doksanlar gibi dizilerin yanı sıra Mandıra Filozofu, Yaşamak Güzel Şey, Babamın Ceketi gibi sinema filmleri ile de tanıdığımız Müfit Can Saçıntı gündeme bomba gibi düşen bir olaya imza attı.

Müfit Can Saçıntı pandemi nedeniyle dijital ortamda izlenebilecek bir film çekti. Ancak bu film ünlü oyuncu ve yönetmen için inanılmaz sonuçlar ortaya çıkardı.

Müfit Can Saçıntı, pandemi nedeniyle ev ortamında çekimleri yapılan filmi youtube üzerinden 2.5 TL'ye satışa sundu.

Oyuncuların bu film için para almadığını belirten Müfit Can Saçıntı bu filme 100 bin TL harcadığını dile getirdi.

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17 Kas 2020 - 15:14 - Magazin

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