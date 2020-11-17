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- 17 Kas 2020 - 15:49 G: 17 Kas 2020 - 16:00

Ankara'da Koronavirüs Artık Korkulanın da Ötesinde! Uzmanlar Yalvarmaya Başladı! ''Artık Lütfen Bırakın!''

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ülkemizde de etkilerini artarak devam ettirirken, uzmanlar bir çok konuda vatandaşları uyardı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Ankara'da Koronavirüs Artık Korkulanın da Ötesinde! Uzmanlar Yalvarmaya Başladı! ''Artık Lütfen Bırakın!'' Özellikle risk haritasında tehlikeli olan bölgelere mecbur kalmadıkça gidilmesin uyarısı yapan uzmanlar, aynı zamanda vatandaşların bazı alışkanlıklarını da artık değiştirmesi gerektiğini vurguladı.

Özellikle sık sık alkol ve sigara tüketen insanların, diğerlerine göre daha dezavantajlı olduğunu söyleyen uzmanlar ''Artık lütfen bırakın'' diyerek durumun vahametini dile getirdi.

Alkol ve sigara tüketimi konusunda en başından beri uyarılarda bulunan uzmanlar özellikle bu dönemde sigaradan uzak durulması gerektiğini söyledi.

Sigara ve alkol tüketen insanların bağışıklıklarının daha zayıf olduğunu belirten uzmanlar, bu durumun onları diğerlerine göre virüse daha yakınlaştırdığını söyledi.

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17 Kas 2020 - 15:49 Ankara- Sağlık

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