Uyanış Büyük Selçuklu Dizisi Yayın Hayatına Son Verebilir! Reytinglerde Çakıldı, Yaşananlar Şok Etti... O Listedeki Yerini Kaybetti
Ekranların sevilen yapımları arasındaki mücadele devam ediyor. Televizyonda ekrana gelen tüm yapımlar kendi gün ve saatlerinde birinci olmak için kıyasıya rekabet ediyor. Birbirinden iddialı ve sevilen yapımların ekrana geldiği pazartesi günleri de reyting mücadelesi zirveye ulaşıyor.
Uyanış Büyük Selçuklu Dizisi Yayın Hayatına Son Verebilir! Reytinglerde Çakıldı, Yaşananlar Şok Etti... O Listedeki Yerini Kaybetti Total’de zirveyi kimseye kaptırmayan, muhteşem bir başarı altına imza atarak dizi tarihine geçen Uyanış Büyük Selçuklu dizisi; reytingde zirveyi Yasak Elma’ya kaptırdı. Düşüş göstermeye başlayan dizinin, senaryosu sebebiyle her geçen bölüm yine düşüş gösterebileceği tahmin ediliyor. Sosyal medya kullanıcıları bu noktada birçok açıklama altına imza atsa da; yayıncı kuruluştan hiçbir açıklama gelmiş değil.
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yayından kaldırılması ise; her ne kadar 2.liğe düşüp iddialara konu olmuş olsa da; böyle bir durum olmadığını, resmi açıklama gelmeden de bu tarz iddialara kulak asılmaması gerektiğini söylüyoruz. Fakat dizi düşüşünü devam ettirdiği ve reytingleri düştüğü durumda da yayın hayatına son verilme potansiyeline sahip bir dizi. Son kararı yayıncı ve yapımcı kuruluştan gelen açıklama çok daha net bir şekilde açıklayacak.
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17 Kas 2020 - 16:00 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.