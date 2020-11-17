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- 17 Kas 2020 - 16:26 G: 17 Kas 2020 - 16:36

Ankara'da Martı Scooter Nasıl, Nereden Kiralanır? Martı Scooter Nasıl Kullanılır, Kira Fiyatı Ne Kadar?

Ankara’da kıs mesafe yolculuklar için en çok tercih edilen araçlardan biri olan martı aynı zamanda eğlence amaçlı da kullanılmaktadır.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Ankara'da Martı Scooter Nasıl, Nereden Kiralanır? Martı Scooter Nasıl Kullanılır, Kira Fiyatı Ne Kadar?  Belediye faaliyetlerinden biri olan martı genellikle parklarda, bahçelerde ve açık hava sosyalleşme alanlarında bulunmaktadır. Ankara’da ufak mesafe gezilerde kullanılan martı, yürümek ya da araba kullanmak istemeyen kişiler için ideal araçlar arasında yer alır.

Ankara’da birçok kişi tarafından ilgi gören martıyı kullanmak için belli kurallar bulunmaktadır. Öncelikle martının kiralanması gerekmektedir. Martıyı kiralayan kişilerin trafik kurallarına uygun kullanması ve kullanım bittiğinde doğru park etmesi de son derece önemlidir. Tatile giden ya da kısa mesafelerde martı kullanmak isteyen kişiler Ankara’da martı nasıl kiralanır, ödeme yapmak gerekir mi gibi soruların cevabını arıyor.

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17 Kas 2020 - 16:26 Ankara- Yaşam

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