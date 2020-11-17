“Sıla ve Hazer Boşanıyor” İkiliyle İlgili Ortaya Çıkan İddia Şoka Soktu! İddialar Gerçek mi? Neler Yaşandı? Bu senenin başında evlenen çiftin boşanacağı iddia edildi. Evlendiklerinden bu yana sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla mutlulukları gözlerinden okunan çiftin ayrılma sebepleri ise herkesi şaşırttı. Bilindiği üzere Sıla Gençoğlu 2019 yılında Ahmet Kural ile ilişki yaşamış ve şiddet görmüştü. Mahkemede sonlanan bu ilişkiden kısa bir süre sonra Hazer Amani ile evlenmişti.

Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani evliliği 2020 yılının ilk aylarında gerçekleşmiş ve çok hızlı olduğu için şaşkınlık yaratmıştı. Bununla birlikte çiftin berber çok mutlu olduğu belli oluyordu. Evlendiklerinden beri özellikle karantina sürecinde çok fazla sosyal medya paylaşımı yapan ikili son derece mutlu görünüyordu. Geçtiğimiz günlerde ise ikilinin boşanacağı gündemleri magazinde yer almaya başladı.



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