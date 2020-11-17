Güldür Güldür İle İlgili Flaş Karar Gecikmeden Geldi! Güldür Güldür Reytinglerde Çakılınca Olanlar Oldu!
Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show 26 Ekim'de yeni sezonu ile ekrana gelmeye başladı. İlk yayınlandığı sezon büyük ilgi gören eğlence programında son dönemlerde reytinglerde düşüş gözlemlenmeye başladı. Eğlence programı ekran hayatına devam etmek için direniyor.
Güldür Güldür İle İlgili Flaş Karar Gecikmeden Geldi! Güldür Güldür Reytinglerde Çakılınca Olanlar Oldu! BKM’nin yapımcılığını üstlendiği Ali Sunal’ın moderatör koltuğunda oturduğu eğlence programının kadrosunda Doğa Rutkay, Onur Buldu, Alper Kul, Aylin Kontante, Onur Atilla , Mahir İpek ve Ecem Erkek gibi isimler yer alıyor. Güçlü bir kadroya sahip olan güldürü programı ekrana geldiği ilk dönemlerde seyirciyi ekrana çekmeyi başarıyor ve iyi reytingler elde ediyordu.
Sevilen program 26 Ekim'de yayın hayatına başladığı günden beri ise reytinglerde geri sıralara düşmeye devam ediyor. Yayın hayatına devam etmek isteyen program çeşitli değişikliklerle direnmeye devam ediyor.
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17 Kas 2020 - 16:47 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.