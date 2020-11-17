Güldür Güldür İle İlgili Flaş Karar Gecikmeden Geldi! Güldür Güldür Reytinglerde Çakılınca Olanlar Oldu! BKM’nin yapımcılığını üstlendiği Ali Sunal’ın moderatör koltuğunda oturduğu eğlence programının kadrosunda Doğa Rutkay, Onur Buldu, Alper Kul, Aylin Kontante, Onur Atilla , Mahir İpek ve Ecem Erkek gibi isimler yer alıyor. Güçlü bir kadroya sahip olan güldürü programı ekrana geldiği ilk dönemlerde seyirciyi ekrana çekmeyi başarıyor ve iyi reytingler elde ediyordu.

Sevilen program 26 Ekim'de yayın hayatına başladığı günden beri ise reytinglerde geri sıralara düşmeye devam ediyor. Yayın hayatına devam etmek isteyen program çeşitli değişikliklerle direnmeye devam ediyor.



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