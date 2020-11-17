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- 17 Kas 2020 - 21:12 G: 17 Kas 2020 - 21:41

Ankara'da Sokağa Çıkma Yasağı Getirildi! Koronavirüs Önlemleri Kapsamında Herkes İçin Sokağa Çıkmak Yasaklandı! Bu Saatler Arası Çıkış Yasak...

Alınan son dakika haberine göre, Dünya'yı etki altına alan Covid-19 salgınına yönelik yeni önlemlerin ele alındığı Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı tamamen sona erdi. Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısında virüsün seyri konuşuldu ve olumlu yönde tablonun değişmesi için atılması gereken tüm adımlar öne sürüldü. Bugün yapılan toplantıda ise öncelikli olarak yüz yüze eğitim, sokağa çıkma yasağı ve restoranların durumu ele alındı ve yeni kararlar çıktı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Bugün gerçekleştirilen kabine toplantısına yönelik son dakika açıklamaları çok yakından takip ediliyor. Covid-19 önlemleri ile ilgili alınacak olan tüm kararlar, vatandaşlarca oldukça merak ediliyordu. Yapılan son açıklama, Türkiye'de yeni önlemlerin neler olduğunu gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği Kabine Toplantısı sonrasında Covid-19 salgınında son durum gündem konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar yaptı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aziz milletim" diyerek açıklamalarına başladı ve sonrasında tek tek diğer detayları verdi! İşte o kısıtlamalar >> Diğer sayfaya geçiniz!

17 Kas 2020 - 21:12 Ankara- Yaşam

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