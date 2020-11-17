Ankara'da Sokağa Çıkma Yasağı Getirildi! Koronavirüs Önlemleri Kapsamında Herkes İçin Sokağa Çıkmak Yasaklandı! Bu Saatler Arası Çıkış Yasak...

Bugün gerçekleştirilen kabine toplantısına yönelik son dakika açıklamaları çok yakından takip ediliyor. Covid-19 önlemleri ile ilgili alınacak olan tüm kararlar, vatandaşlarca oldukça merak ediliyordu. Yapılan son açıklama, Türkiye'de yeni önlemlerin neler olduğunu gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği Kabine Toplantısı sonrasında Covid-19 salgınında son durum gündem konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aziz milletim" diyerek açıklamalarına başladı ve sonrasında tek tek diğer detayları verdi! İşte o kısıtlamalar >> Diğer sayfaya geçiniz!