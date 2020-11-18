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- 18 Kas 2020 - 09:43 G: 18 Kas 2020 - 09:44

Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 18 Kasım 2020

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 55 milyon 943 bini aştı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 343 bin 379 kişi yaşamını yitirdi. Vaka sayısı 55 milyon 943 bin 189'a çıkarken, virüs saptanan 38 milyon 963 bin 254 kişi sağlığına kavuştu.

Tedavileri devam eden 15 milyon 636 bin 556 hasta bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 11 milyon 695 bin 711 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 254 bin 255 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (8 milyon 912 bin 907), Brezilya (5 milyon 911 bin 758), Fransa (2 milyon 36 bin 755), Rusya (1 milyon 971 bin 13), İspanya (1 milyon 535 bin 58), İngiltere (1 milyon 410 bin 732), Arjantin (1 milyon 329 bin 5), İtalya (1 milyon 238 bin 72), Kolombiya (1 milyon 211 bin 128), Meksika (1 milyon 11 bin 153), Peru (939 bin 831), Almanya (833 bin 792), İran (788 bin 473), Güney Afrika (754 bin 256), Polonya (752 bin 940), Ukrayna (557 bin 657), Belçika (540 bin 605), Şili (533 bin 610), ve Irak (524 bin 503)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı ölü sayısının 10 bini aştığı ülkeler ise şöyle:

"Brezilya (166 bin 473), Hindistan (131 bin 31), Meksika (99 bin 26), İngiltere (52 bin 745), İtalya (46 bin 464), Fransa (46 bin 273), İran (42 bin 461), İspanya (41 bin 688), Peru (35 bin 317), Arjantin (36 bin 106), Kolombiya (34 bin 381), Rusya (33 bin 931), Güney Afrika (20 bin 432), Endonezya (15 bin 393), Şili (14 bin 883), Belçika (14 bin 839), Almanya (13 bin 248), Ekvador (13 bin 25), Irak (11 bin 712), Türkiye (11 bin 704), Kanada (11 bin 86) ve Polonya (10 bin 848)."

18 Kas 2020 - 09:43 AA Ankara- Sağlık

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