Devlet Destekli Evlilik Kredisi Nasıl Alınır? İşte Evlenme Kredileri 2021 Yılı Kampanyaları

Devlet Destekli Evlilik Kredisi Nasıl Alınır? Devlet destekli düğün kredisi almak için herhangi bir yol bulunmamaktadır. Çünkü devletin evlenecek kişilere yaptığı yardım devlet destekli evlilik kredisi değil çeyiz hesabıdır. Bununla birlikte bazı bankalar evlilik kredisi vermekte veya yarı devlet destekli bir şekilde bu krediyi sunmaktadır.

2021'de devlet destekli evlilik kredileri düşük faizli ve geri ödemeli kredilerdir ve yeni evliler bunları tüm düğün masrafları için kullanabilir. Bankalar ve Maliye Bakanlığı işbirliği ile sağlanan krediler, birçok kişinin mali yükünü hafifletti. Bazı bankalar, bankaya başvurarak ihtiyaç kredisi adına veya evlilik kredisi şeklinde kredi çekebilmektedir.

Devlet Destekli Düğün Kredisine Başvuru Koşulları Nelerdir?

Devlet destekli evlilik kredisi için başvuru şartları şunlardır:

Evlenmek üzere olan çiftlerin en az 18 yaşında ve 24 yaşından büyük olmaması gerekmektedir.

Evlenecek çift üniversite mezunu ise beklenti üst yaş sınırı 26 olarak belirlenmiştir.

Başvuran kişinin sicilinde ciddi suçlar olmamalıdır.

Başvuru sahipleri, komiteye mali imkanlarının olmadığını açıklayacak nitelikte olmalıdır.

Başvuru sahipleri daha önce evlenmiş olmamalıdır.

Bu koşulları yerine getiren kişiler devletin vermiş olduğu evlilik kredisinden yararlanabilir.

Devlet Destekli Evlilik Kredisi İçin Hangi Evraklar Gerekir?

Devlet destekli düğün kredisi için gereken belgeler şunlardır:

Kimlik kartının aslı ve fotokopisi

Gelir belgesi

Son maaş bordrosunun bir kopyası

Serbest meslek erbabının son vergi beyannamesinin bir nüshası

Kira geliriniz varsa, mülkiyet belgesi ve kira sözleşmesinin bir kopyası

Başvuru sahibine kaydedilen ve son 3 ay içinde işlenmiş olan su, gaz, elektrik veya telefon faturalarının aslı

3 ay içinde alınmış ikametgah belgesi

Yukarıdaki belgeleri tamamlayan kişiler devlet destekli düğün kredisi için başvuruda bulunabilir. Sonucun olumlu olması durumunda bu kişiler devlet destekli düğün kredisinden yararlanabilir.

Hangi Bankalar Evlilik Kredisi Verir?

Evlilik kredisi alınabilecek bankalar aşağıda listelenmiştir:

· Vakıfbank

· Ziraat Bankası

· Halkbank

· ING Bank

· TEB

· Finansbank

· Yapı Kredi

· Akbank

Evlenmek isteyen ve maddi sıkıntılar çeken kişiler yukarıdaki bankaların düğün kredilerine göz atabilir. Devlet destekli evlilik kredisi alamayan kişiler bu bankaların düğün kredisi özelliklerinden kendilerine en uygun olanı tercih edebilir.

Yapı Kredi Evlilik Kredisi Nasıl Çekilir?

Yapı Kredi düğün kredisi çekmek için birçok seçenek bulunur. Bunlar:

Yapı Kredi web sitesindeki "Kredim" uygulamasını kullanabilirsiniz.

Bire bir görüşme başvuruları için size en yakın Yapı Kredi Bankası şubesine gidebilirsiniz.

Başvurmak için 444 0 444 Yapı Kredi Müşteri Hizmetleri Departmanını arayabilirsiniz.

SMS ile başvuru yapabilirsiniz. Bunu yapmak için, 4411'e "kredi türü" yazdıktan sonra, T.C kimlik numaranızı ve yine boşluk bıraktıktan sonra aylık gelirinizi yazmalısınız.

Yapı Kredi devlet destekli evlilik kredisi çekmek için istenen belgeler ise şunlardır:

Maaş durumunuzu gösteren gelir belgesi

Bir şirket ortağıysanız, ortaklığı gösteren belgeler

Bir işadamı iseniz, vergi formunun bir kopyası

Krediye başvuran kişinin kira geliri olup olmadığını gösteren belgeler

Devlet Destekli Evlilik Kredisi Neye Göre Hesaplanır?

Devlet destekli düğün kredisi hesaplanırken bankalar bazı kriterleri göz önünde bulundurur. Banka bunu kendi faiz oranına ve kişinin istediği kredi miktarına göre hesaplar. Ayrıca hesaplamada kişinin gelir düzeyi, durumu ve (gerekirse) kefil bilgileri dikkate alınır.

Bu hesaplamaları yaptıktan sonra bankalar sonucu bildirmek için kişiye ulaşır. Devlet destekli evlilik kredisi alabilecek kişilerin mutlaka gerekli koşullara uygun olması gerekir.