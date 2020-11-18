Ankara'da Koronavirüste Hiç Tahmin Edilmeyen Uygulama Başlıyor! Vaka Sayıları %50 Oranında Azalacak... Elektronik Bileklikler Ne Zaman Dağıtılıyor?
Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, Hayat Eve Sığar uygulamasına yapılacak güncellemeyle birlikte eklenecek olan ses ve yüz tanıma gibi özellikler sayesinde izolasyon kontrolü gerçekleştirilebileceğini ve bununla birlikte Ankara ve 80 şehirde elektronik bileklikler sayesinde kişinin ateşinin yükselmesiyle birlikte uyarı verileceğini açıkladı. Dr. Birinci, dijital altyapılarla birlikte Türkiye'nin Dünya üzerindeki en iyi filyasyon yapan ülkeler arasında yer aldığının altını çizdi.
Türkiye genelinde filyasyon ekiplerimizin bugüne kadar Dünya'nın tüm çevresini tam 160 kez dolaşacak kadar mesafe kaydettiğini de açıklamalarına ekleyen Birinci, tüm Türkiye'de yakın zamanda başlayacak olan elektronik bilet uygulamasına dair daha detaylı bilgi aktarımında bulundu. (Söz konusu bileklikler şuan bazı şehirlerde, şehrin kendi imkanları doğrultusunda kullanılıyor, değerler ise oldukça iyi) İşte akıllı bileklik uygulamasıyla ilgili tüm detaylar!
HIMSS Eurasia 2020 Sağlık ve Bilişim Teknolojileri Konferansı'nda konuşmacı olarak yer alan Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, koronavirüsle mücadelede özellikle temaslı ve pozitif vakaların karantina takiplerini yapabilmek için HES uygulamasına eklenecek yeni özellikler ile elektronik bileklik altyapısının şuanda hazır olduğunun altını çizdi ve tek tek detaylandırdı! Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.