Ankara'da Koronavirüste Hiç Tahmin Edilmeyen Uygulama Başlıyor! Vaka Sayıları %50 Oranında Azalacak... Elektronik Bileklikler Ne Zaman Dağıtılıyor?

Türkiye genelinde filyasyon ekiplerimizin bugüne kadar Dünya'nın tüm çevresini tam 160 kez dolaşacak kadar mesafe kaydettiğini de açıklamalarına ekleyen Birinci, tüm Türkiye'de yakın zamanda başlayacak olan elektronik bilet uygulamasına dair daha detaylı bilgi aktarımında bulundu. (Söz konusu bileklikler şuan bazı şehirlerde, şehrin kendi imkanları doğrultusunda kullanılıyor, değerler ise oldukça iyi) İşte akıllı bileklik uygulamasıyla ilgili tüm detaylar!

HIMSS Eurasia 2020 Sağlık ve Bilişim Teknolojileri Konferansı'nda konuşmacı olarak yer alan Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, koronavirüsle mücadelede özellikle temaslı ve pozitif vakaların karantina takiplerini yapabilmek için HES uygulamasına eklenecek yeni özellikler ile elektronik bileklik altyapısının şuanda hazır olduğunun altını çizdi ve tek tek detaylandırdı! Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>