AVM Çalışma Saatleri Değişti Mi? Ankara'da Alışveriş Merkezleri Saat Kaçta Açılıp Kaçta Kapanıyor? Geçen hafta alınan önlem kararlarına yenileri de eklendi. Bilim Kurulu’nun önerisi ile yapılan görüşmeler sonucu kabine toplantısından çıkan tedbir kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

Kabine toplantısında artan vaka sayıları ve Bilim Kurulu’nun önerileri göz önüne alınarak Türkiye’de Covid-19 ile mücadele kapsamında getirilecek yeni yasaklar görüşüldü. Sokağa çıkma sınırlaması, birçok iş yerinin kapatılması gibi önlemlerin konuşulduğu toplantıda AVM çalışma saatleri de konuşuldu. Kabine toplantısında AVM çalışma saatlerinin kısıtlanması kararı verildi. Vatandaşlar AVM’lerin hangi saatlerde açılıp kapanacağını merak etmeye başladı.



Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>