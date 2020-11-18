AVM Çalışma Saatleri Değişti Mi? Ankara'da Alışveriş Merkezleri Saat Kaçta Açılıp Kaçta Kapanıyor?
Covid-19 salgınında artan vaka sayıları ile birçok yeni önlem kararı alındı. Salgının ikinci dalgasının vaka sayısında ciddi bir yükselişe sebep olması ile Türkiye’de hükümet tarafından birçok yeni önlem kararı alındı.
AVM Çalışma Saatleri Değişti Mi? Ankara'da Alışveriş Merkezleri Saat Kaçta Açılıp Kaçta Kapanıyor? Geçen hafta alınan önlem kararlarına yenileri de eklendi. Bilim Kurulu’nun önerisi ile yapılan görüşmeler sonucu kabine toplantısından çıkan tedbir kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.
Kabine toplantısında artan vaka sayıları ve Bilim Kurulu’nun önerileri göz önüne alınarak Türkiye’de Covid-19 ile mücadele kapsamında getirilecek yeni yasaklar görüşüldü. Sokağa çıkma sınırlaması, birçok iş yerinin kapatılması gibi önlemlerin konuşulduğu toplantıda AVM çalışma saatleri de konuşuldu. Kabine toplantısında AVM çalışma saatlerinin kısıtlanması kararı verildi. Vatandaşlar AVM’lerin hangi saatlerde açılıp kapanacağını merak etmeye başladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.