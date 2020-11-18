Berber ve Kuaförler Çalışma Saatleri Değişti Mi? Ankara'da Berber ve Kuaförler Saat Kaçta Açılıp Kaçta Kapanıyor?
Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında yeni önlem kararları alınmaya devam ediyor. Dünyada ve Türkiye’de Covid -19 salgını vaka ve ölüm sayılarının her geçen gün yükselmesi üzerine maske ve sosyal mesafe kurallarına yeni önlem yasakları eklenmeye başlandı.
Berber ve Kuaförler Çalışma Saatleri Değişti Mi? Ankara'da Berber ve Kuaförler Saat Kaçta Açılıp Kaçta Kapanıyor? Türkiye’de geçen hafta alınmaya başlanan önlemlere yenileri de eklendi. Bilindiği üzere geçen haftalarda açık alanda sigara içme yasağı ve 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı gibi yeni önlem kararları eklenmişti. Vaka sayılarının yükselmeye devam etmesi ve salgının yayılımının artması ile geçtiğimiz gün yapılan kabine toplantısında yeni önlem kararları alındı.
Kabine toplantısında Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun önerileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile birçok iş yerinin kapatılması ya da saatlerinin kısıtlanması, sokağa çıkma kısıtlamaları gibi önlemler alındı. Kabine toplantısında alınan önlemler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyuruldu. Erdoğan’ın açıklamasından sonra İçişleri Bakanlığı Covid-19 yeni önlemleri ile ilgili genelge yayınladı. Yeni önlemlerin alınmasından sonra birçok vatandaş berber ve kuaförlerin kapatılıp kapatılmayacağını merak etmeye başladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.