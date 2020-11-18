Haberler Ankara Haberler Ankara
- 18 Kas 2020 - 12:14 G: 18 Kas 2020 - 12:31

Berber ve Kuaförler Çalışma Saatleri Değişti Mi? Ankara'da Berber ve Kuaförler Saat Kaçta Açılıp Kaçta Kapanıyor?

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında yeni önlem kararları alınmaya devam ediyor. Dünyada ve Türkiye’de Covid -19 salgını vaka ve ölüm sayılarının her geçen gün yükselmesi üzerine maske ve sosyal mesafe kurallarına yeni önlem yasakları eklenmeye başlandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Berber ve Kuaförler Çalışma Saatleri Değişti Mi? Ankara'da Berber ve Kuaförler Saat Kaçta Açılıp Kaçta Kapanıyor? Türkiye’de geçen hafta alınmaya başlanan önlemlere yenileri de eklendi. Bilindiği üzere geçen haftalarda açık alanda sigara içme yasağı ve 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı gibi yeni önlem kararları eklenmişti. Vaka sayılarının yükselmeye devam etmesi ve salgının yayılımının artması ile geçtiğimiz gün yapılan kabine toplantısında yeni önlem kararları alındı.

Kabine toplantısında Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun önerileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile birçok iş yerinin kapatılması ya da saatlerinin kısıtlanması, sokağa çıkma kısıtlamaları gibi önlemler alındı. Kabine toplantısında alınan önlemler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyuruldu. Erdoğan’ın açıklamasından sonra İçişleri Bakanlığı Covid-19 yeni önlemleri ile ilgili genelge yayınladı. Yeni önlemlerin alınmasından sonra birçok vatandaş berber ve kuaförlerin kapatılıp kapatılmayacağını merak etmeye başladı.

Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

# ankara, koronavirüs, koronavirüs tedbirleri, recep tayyip erdoğan, Kabine Toplantısı, kabine toplantısı son dakika, kabine toplantısı sonucu, kabine toplantısı kararları, kabine toplantısı sonuçları, kabine toplantısı açıklaması, kabine toplantısında alınan kararlar, kabine toplantısı ayrıntıları, kabine toplantısı alınan kararlar, kabine toplantısı erdoğan açıklama, berber ve kuaförler çalışma saatleri değişti mi, berber ve kuaförler çalışma saatleri, berber kuaför çalışma saatleri, berber çalışma saatleri 2020, berber çalışma saatleri son dakika, berber çalışma saatleri ankara, ankarada berber ve kuaförler saat kaçta açılıp kaçta kapanıyor, berber çalışma saati, Berber ve kuaförlerin çalışma saatleri, kuaför çalışma saatleri 2020, kuaförler çalışma saatleri son dakika, kuaför çalışma saati, ankara kuaför çalışma saatleri, türkiye, Sokağa çıkma yasağı

18 Kas 2020 - 12:14 Ankara- Gündem

# ANKARA FOTO HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
ŞOK Hafta Sonu Açık Mı? Ankara'da 21-22 Kasım ŞOK Saat Kaçta Açılır? Saat Kaçta Kapanır? mask
ŞOK Hafta Sonu Açık Mı? Ankara'da 21-22 Kasım ŞOK Saat Kaçta Açılır? Saat Kaçta Kapanır?
Bankaların Yeni Çalışma Saatleri Ne Oldu? Ankara'da Hangi Banka Saat Kaçta Açılıyor? Banka Çalışma Saatleri... mask
Bankaların Yeni Çalışma Saatleri Ne Oldu? Ankara'da Hangi Banka Saat Kaçta Açılıyor? Banka Çalışma Saatleri...
Okullar Online Mı Olacak? Ankara'da Kreşler, Anaokulları Kapanacak Mı? mask
Okullar Online Mı Olacak? Ankara'da Kreşler, Anaokulları Kapanacak Mı?
20 Yaş Altı Sokağa Çıkma Saatleri Kaçta? Ankara'da 20 Yaş Altı Sokağa Çıkma İzni Ne Kadar? mask
20 Yaş Altı Sokağa Çıkma Saatleri Kaçta? Ankara'da 20 Yaş Altı Sokağa Çıkma İzni Ne Kadar?
AVM Çalışma Saatleri Değişti Mi? Ankara'da Alışveriş Merkezleri Saat Kaçta Açılıp Kaçta Kapanıyor? mask
AVM Çalışma Saatleri Değişti Mi? Ankara'da Alışveriş Merkezleri Saat Kaçta Açılıp Kaçta Kapanıyor?
Halı Sahalar Kapatıldı Mı? Ankara'da Halı Sahalar Ne Zamana Kadar Kapalı Olacak? mask
Halı Sahalar Kapatıldı Mı? Ankara'da Halı Sahalar Ne Zamana Kadar Kapalı Olacak?
Sinemalar Kapatıldı Mı? Ankara'da Sinemalar Ne Zamana Kadar Kapalı Olacak? mask
Sinemalar Kapatıldı Mı? Ankara'da Sinemalar Ne Zamana Kadar Kapalı Olacak?
Ankara'da Martı Scooter Nasıl, Nereden Kiralanır? Martı Scooter Nasıl Kullanılır, Kira Fiyatı Ne Kadar? mask
Ankara'da Martı Scooter Nasıl, Nereden Kiralanır? Martı Scooter Nasıl Kullanılır, Kira Fiyatı Ne Kadar?
Ankara'da Paten, Kaykay Sürülebilecek Yerler... mask
Ankara'da Paten, Kaykay Sürülebilecek Yerler...
Ankara İstinaf Mahkemesi Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara İstinaf Mahkemesi Nerede, Nasıl Gidilir?
# ANKARA CORONAVİRÜS HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
ŞOK Hafta Sonu Açık Mı? Ankara'da 21-22 Kasım ŞOK Saat Kaçta Açılır? Saat Kaçta Kapanır? mask
ŞOK Hafta Sonu Açık Mı? Ankara'da 21-22 Kasım ŞOK Saat Kaçta Açılır? Saat Kaçta Kapanır?
Bankaların Yeni Çalışma Saatleri Ne Oldu? Ankara'da Hangi Banka Saat Kaçta Açılıyor? Banka Çalışma Saatleri... mask
Bankaların Yeni Çalışma Saatleri Ne Oldu? Ankara'da Hangi Banka Saat Kaçta Açılıyor? Banka Çalışma Saatleri...
Okullar Online Mı Olacak? Ankara'da Kreşler, Anaokulları Kapanacak Mı? mask
Okullar Online Mı Olacak? Ankara'da Kreşler, Anaokulları Kapanacak Mı?
20 Yaş Altı Sokağa Çıkma Saatleri Kaçta? Ankara'da 20 Yaş Altı Sokağa Çıkma İzni Ne Kadar? mask
20 Yaş Altı Sokağa Çıkma Saatleri Kaçta? Ankara'da 20 Yaş Altı Sokağa Çıkma İzni Ne Kadar?
Sağlık Bakanı Koca'dan yeni kısıtlamalara ilişkin açıklama mask
Sağlık Bakanı Koca'dan yeni kısıtlamalara ilişkin açıklama
AVM Çalışma Saatleri Değişti Mi? Ankara'da Alışveriş Merkezleri Saat Kaçta Açılıp Kaçta Kapanıyor? mask
AVM Çalışma Saatleri Değişti Mi? Ankara'da Alışveriş Merkezleri Saat Kaçta Açılıp Kaçta Kapanıyor?
Halı Sahalar Kapatıldı Mı? Ankara'da Halı Sahalar Ne Zamana Kadar Kapalı Olacak? mask
Halı Sahalar Kapatıldı Mı? Ankara'da Halı Sahalar Ne Zamana Kadar Kapalı Olacak?
Sinemalar Kapatıldı Mı? Ankara'da Sinemalar Ne Zamana Kadar Kapalı Olacak? mask
Sinemalar Kapatıldı Mı? Ankara'da Sinemalar Ne Zamana Kadar Kapalı Olacak?
Bakan Koca'dan korkutan açıklama! ''Büyük illerimizdeki artış bütün ülkeye yayıldı'' mask
Bakan Koca'dan korkutan açıklama! ''Büyük illerimizdeki artış bütün ülkeye yayıldı''
Ankara ve 80 Şehirde Koronavirüste Zincirleme Anlam Kaosu Yaşandı, Yasaklarla İlgili Paylaşımlar Gülme Krizine Soktu! mask
Ankara ve 80 Şehirde Koronavirüste Zincirleme Anlam Kaosu Yaşandı, Yasaklarla İlgili Paylaşımlar Gülme Krizine Soktu!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bankaların Yeni Çalışma Saatleri Ne Oldu? Ankara'da Hangi Banka Saat Kaçta Açılıyor? Banka Çalışma Saatleri... mask
Bankaların Yeni Çalışma Saatleri Ne Oldu? Ankara'da Hangi Banka Saat Kaçta Açılıyor? Banka Çalışma Saatleri...
Okullar Online Mı Olacak? Ankara'da Kreşler, Anaokulları Kapanacak Mı? mask
Okullar Online Mı Olacak? Ankara'da Kreşler, Anaokulları Kapanacak Mı?
20 Yaş Altı Sokağa Çıkma Saatleri Kaçta? Ankara'da 20 Yaş Altı Sokağa Çıkma İzni Ne Kadar? mask
20 Yaş Altı Sokağa Çıkma Saatleri Kaçta? Ankara'da 20 Yaş Altı Sokağa Çıkma İzni Ne Kadar?
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi açıktan akan atık suları kapalı sisteme alıyor mask
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi açıktan akan atık suları kapalı sisteme alıyor
Berber ve Kuaförler Çalışma Saatleri Değişti Mi? Ankara'da Berber ve Kuaförler Saat Kaçta Açılıp Kaçta Kapanıyor? mask
Berber ve Kuaförler Çalışma Saatleri Değişti Mi? Ankara'da Berber ve Kuaförler Saat Kaçta Açılıp Kaçta Kapanıyor?
Ankara Çankaya'dan pandemi dayanışması   mask
Ankara Çankaya'dan pandemi dayanışması  

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL