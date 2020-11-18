20 Yaş Altı Sokağa Çıkma Saatleri Kaçta? Ankara'da 20 Yaş Altı Sokağa Çıkma İzni Ne Kadar?
Coronavirüs ile mücadele kapsamında yeni önlem kararları gündeme gelmeye devam ediyor. Türkiye’de salgının ikinci dalgası ile vaka sayılarının yükselmesi sonucu birçok alanda çeşitli kısıtlamalar ve yasaklar uygulanmaya başlandı. Geçen haftalarda alınmaya başlanan önlem kararlarına dün yapılan kabine toplantısı ile yenileri eklendi.
20 Yaş Altı Sokağa Çıkma Saatleri Kaçta? Ankara'da 20 Yaş Altı Sokağa Çıkma İzni Ne Kadar? Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan en önemli önlem kararlarından biri sokağa çıkma yasağı oldu. Sokağa çıkma saatlerine yaş gruplarına göre farklılık gösteren kısıtlamalar getirildi.
Kabine toplantısında alınan yeni sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Erdoğan bu süreçte hem salgından korunmaya hem de ekonomik faaliyetleri devam ettirmeye yönelik kararlar almaya çalıştıklarını açıkladı.
Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.