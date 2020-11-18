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- 18 Kas 2020 - 12:29 G: 18 Kas 2020 - 12:47

20 Yaş Altı Sokağa Çıkma Saatleri Kaçta? Ankara'da 20 Yaş Altı Sokağa Çıkma İzni Ne Kadar?

Coronavirüs ile mücadele kapsamında yeni önlem kararları gündeme gelmeye devam ediyor. Türkiye’de salgının ikinci dalgası ile vaka sayılarının yükselmesi sonucu birçok alanda çeşitli kısıtlamalar ve yasaklar uygulanmaya başlandı. Geçen haftalarda alınmaya başlanan önlem kararlarına dün yapılan kabine toplantısı ile yenileri eklendi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

20 Yaş Altı Sokağa Çıkma Saatleri Kaçta? Ankara'da 20 Yaş Altı Sokağa Çıkma İzni Ne Kadar? Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan en önemli önlem kararlarından biri sokağa çıkma yasağı oldu. Sokağa çıkma saatlerine yaş gruplarına göre farklılık gösteren kısıtlamalar getirildi.

Kabine toplantısında alınan yeni sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Erdoğan bu süreçte hem salgından korunmaya hem de ekonomik faaliyetleri devam ettirmeye yönelik kararlar almaya çalıştıklarını açıkladı.

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18 Kas 2020 - 12:29 Ankara- Gündem

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