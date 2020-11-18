20 Yaş Altı Sokağa Çıkma Saatleri Kaçta? Ankara'da 20 Yaş Altı Sokağa Çıkma İzni Ne Kadar? Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan en önemli önlem kararlarından biri sokağa çıkma yasağı oldu. Sokağa çıkma saatlerine yaş gruplarına göre farklılık gösteren kısıtlamalar getirildi.

Kabine toplantısında alınan yeni sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Erdoğan bu süreçte hem salgından korunmaya hem de ekonomik faaliyetleri devam ettirmeye yönelik kararlar almaya çalıştıklarını açıkladı.



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