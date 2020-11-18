Bankaların Yeni Çalışma Saatleri Ne Oldu? Ankara'da Hangi Banka Saat Kaçta Açılıyor? Banka Çalışma Saatleri...
Sonbahar aylarında Covid-19 salgınının ikinci dalgası gelmişti. Salgının tüm dünyada devam eden etkisi ikinci dalga ile daha da ciddi bir hal almaya başladı. Covid-19 vaka ve ölüm sayılarının yükselmesi ile alınan önlemlerde arttırılmaya başlandı.
Bankaların Yeni Çalışma Saatleri Ne Oldu? Ankara'da Hangi Banka Saat Kaçta Açılıyor? Banka Çalışma Saatleri... Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de artan vaka sayıları karşısında birçok yeni önlem gündeme geldi. İkinci dalganın etkisi ile geçen haftalarda alınmaya başlanan önlemlere yenileri eklendi. Hükümetin aldığı önlem kapsamları bünyesinde birçok iş yerinin çalışma saatlerinde de kısıtlamaya gidildi.
Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısından sonra çalışma hayatı ile ilgili alınan önlemler İçişleri Bakanlığı genelgesinde yayınlandı. Hükümetin önlemlerinden sonra Türkiye’de hizmet veren birçok banka da çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Bilindiği üzere salgının ilk görülmeye başladığı dönemde de bazı bankalar çalışma saatlerinde kısıtlamaya gitmiş ve birçok dijital uygulamayı devreye sokmuştu. Salgındaki vaka sayılarının yeniden artması ile normalleşme sürecinde eski haline dönen banka çalışma saatleri yeniden değişti. Türkiye’de hizmet veren 6 farklı banka çalışma saatlerinde kısıtlamaya gitti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.