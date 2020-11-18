Bankaların Yeni Çalışma Saatleri Ne Oldu? Ankara'da Hangi Banka Saat Kaçta Açılıyor? Banka Çalışma Saatleri... Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de artan vaka sayıları karşısında birçok yeni önlem gündeme geldi. İkinci dalganın etkisi ile geçen haftalarda alınmaya başlanan önlemlere yenileri eklendi. Hükümetin aldığı önlem kapsamları bünyesinde birçok iş yerinin çalışma saatlerinde de kısıtlamaya gidildi.

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısından sonra çalışma hayatı ile ilgili alınan önlemler İçişleri Bakanlığı genelgesinde yayınlandı. Hükümetin önlemlerinden sonra Türkiye’de hizmet veren birçok banka da çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Bilindiği üzere salgının ilk görülmeye başladığı dönemde de bazı bankalar çalışma saatlerinde kısıtlamaya gitmiş ve birçok dijital uygulamayı devreye sokmuştu. Salgındaki vaka sayılarının yeniden artması ile normalleşme sürecinde eski haline dönen banka çalışma saatleri yeniden değişti. Türkiye’de hizmet veren 6 farklı banka çalışma saatlerinde kısıtlamaya gitti.



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