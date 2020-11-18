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- 18 Kas 2020 - 13:37 G: 18 Kas 2020 - 13:49

ŞOK Hafta Sonu Açık Mı? Ankara'da 21-22 Kasım ŞOK Saat Kaçta Açılır? Saat Kaçta Kapanır?

Türkiye’nin en çok kullanılan marketler zincirlerinden biri olan ŞOK’un Covid-19 önlemlerinden sonra çalışma saatlerinin nasıl olacağı ve hangi günler hizmet vereceği merak ediliyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

ŞOK Hafta Sonu Açık Mı? Ankara'da 21-22 Kasım ŞOK Saat kaçta Açılır? Saat Kaçta Kapanır? Sonbahar aylarında Covid-19 salgınında vaka sayıları yeniden artmaya başlamış ve maske, sosyal mesafe gibi önlem kurallarına yeni yasaklar eklenmeye devam etti. Geçtiğimiz haftalarda valilikler tarafından getirilen çeşitli önlemler dün yapılan Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı ile yeni bir boyut kazandı.

Salgınla mücadele kapsamında alınan önlemlerde işletmelerin çalışma saatlerinde değişiklikler yapıldı, halı saha ve sinemalar kapatıldı ve sokağa çıkma kısıtlamaları getirildi. Kabine toplantısında alınan bu kararların ŞOK marketlerinin çalışma saatlerini nasıl etkileyeceği ise merak ediliyor.

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18 Kas 2020 - 13:37 Ankara- Yaşam

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