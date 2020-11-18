ŞOK Hafta Sonu Açık Mı? Ankara'da 21-22 Kasım ŞOK Saat kaçta Açılır? Saat Kaçta Kapanır? Sonbahar aylarında Covid-19 salgınında vaka sayıları yeniden artmaya başlamış ve maske, sosyal mesafe gibi önlem kurallarına yeni yasaklar eklenmeye devam etti. Geçtiğimiz haftalarda valilikler tarafından getirilen çeşitli önlemler dün yapılan Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı ile yeni bir boyut kazandı.

Salgınla mücadele kapsamında alınan önlemlerde işletmelerin çalışma saatlerinde değişiklikler yapıldı, halı saha ve sinemalar kapatıldı ve sokağa çıkma kısıtlamaları getirildi. Kabine toplantısında alınan bu kararların ŞOK marketlerinin çalışma saatlerini nasıl etkileyeceği ise merak ediliyor.



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