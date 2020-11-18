Ankara Pursaklar Belediyesi, koronavirüsün tırmanışa geçmesi nedeniyle harekete geçti!

Türkiye genelinde vaka sayılarının hızla artışa geçmesi bazı kısıtlama kararlarını beraberinde getirdi. Bu kapsamda hem toplumda hem de çalışanlar arasında virüsü yayılmasını önleme ve herhangi bir hizmet aksamasına yol açmamak için, çalışmalarını sürdüren Pursaklar Belediyesi, bir dizi yeni önlemleri yeniden hayata geçiriyor.

Pursaklar Belediyesi, tüm Türkiye’de olduğu gibi Pursaklar’da da tırmanışa geçen koronavirüs salgını nedeniyle bir dizi yeni önlem aldı. Belediye bünyesindeki tüm kurslar, kreşler, spor aktiviteleri, kütüphaneler ve diğer aktiviteler durduruldu.

Başkan Ertuğrul Çetin, vakit kaybetmeden esnafları ziyaret ederek yeni alınan kararlar konusunda bilgilendirmede bulundu.

‘‘Acı dolu günlere değil mutlu gülümsemelere hep birlikte ulaşalım’’

Esnaflara yeni alınan kararları Maske, mesafe ve hijyen kuralını öneminde değinen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Çok bir dönemden geçiyoruz. Bugünleri yine aynı kararlılıkla birlikte mücadele ederek atlatabiliriz. Kendimizi ve toplum sağlığı için yapabileceğimiz en önemli şey sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralına azami derece de uymamız gerekiyor. Ülkemizden bu virüs belasını söküp atana kadar rehavete kapılmadan, son virüs yok olana kadar tedbirlere sıkı bir biçimde uymamız gerekmektedir. Acı dolu günlere değil mutlu gülümsemelerin olduğu güneşli günlere hep birlikte ulaşmamızı temenni ediyorum’’ dedi.

Belediye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada yeni koronavirüs tedbirlerin en kısa sürede uygulamaya geçeceği bildirildi.