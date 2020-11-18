Masterchef Somer Şef Sosyal Medyanın Gündemine Bomba Gibi Düştü! Hayatıyla İlgili Esrarengiz Gerçek "Yok Artık" Dedirtti! Meğer Somer Şef...

Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerden olan Somer Şef, yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı olmaya devam ediyor. Ailesiyle sık sık paylaşım altına imza atan Somer Şef'in, özellikle annesi ile birlikte yaptığı paylaşımlar çok sayıda yorum ve beğeni alıyor. Ünlü şefin annesiyle benzerliği de "yok artık" dedirtiyor. Bugüne kadar annesiyle ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılamayan Somer Şef'in bu durumu ise esrarengiz gerçek olarak değerlendirildi.

Tam 3 sezondan beri Masterchef Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapan Somer Şef'in, Sydney'deki restoranı bugüne kadar ilgi odağı olmuşken, bugün de magazin gündeminde annesiyle yer aldı. Güzeller güzeli annesiyle benzerliği ise herkesi şaşırttı... İşte Somer Şef ve annesi!