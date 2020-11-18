Masterchef Somer Şef Sosyal Medyanın Gündemine Bomba Gibi Düştü! Hayatıyla İlgili Esrarengiz Gerçek "Yok Artık" Dedirtti! Meğer Somer Şef...
Masterchef jürilerinden Somer Sivrioğlu, tam 3 sezondan beri Masterchef Türkiye yarışmasının jüri üyeliğini yürütüyor. Oldukça başarılı bir şekilde işine devam eden Masterchef Somer Şef, Sydney'de menüsünde çok sayıda Türk lezzetine yer veren ve marka olmayı başarmış bir Türk restoranı da işletiyor. Somer Sivrioğlu, hem sert hem de son derece esprili halleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Masterchef Türkiye jürisi olarak izlediğimiz Sivrioğlu'nun hayatı son derece merak konusu olmuş durumda.
Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerden olan Somer Şef, yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı olmaya devam ediyor. Ailesiyle sık sık paylaşım altına imza atan Somer Şef'in, özellikle annesi ile birlikte yaptığı paylaşımlar çok sayıda yorum ve beğeni alıyor. Ünlü şefin annesiyle benzerliği de "yok artık" dedirtiyor. Bugüne kadar annesiyle ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılamayan Somer Şef'in bu durumu ise esrarengiz gerçek olarak değerlendirildi.
Tam 3 sezondan beri Masterchef Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapan Somer Şef'in, Sydney'deki restoranı bugüne kadar ilgi odağı olmuşken, bugün de magazin gündeminde annesiyle yer aldı. Güzeller güzeli annesiyle benzerliği ise herkesi şaşırttı... İşte Somer Şef ve annesi!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.