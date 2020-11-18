Haberler Ankara Haberler Ankara
- 18 Kas 2020 - 15:54 G: 18 Kas 2020 - 16:17

Masterchef Somer Şef Sosyal Medyanın Gündemine Bomba Gibi Düştü! Hayatıyla İlgili Esrarengiz Gerçek "Yok Artık" Dedirtti! Meğer Somer Şef...

Masterchef jürilerinden Somer Sivrioğlu, tam 3 sezondan beri Masterchef Türkiye yarışmasının jüri üyeliğini yürütüyor. Oldukça başarılı bir şekilde işine devam eden Masterchef Somer Şef, Sydney'de menüsünde çok sayıda Türk lezzetine yer veren ve marka olmayı başarmış bir Türk restoranı da işletiyor. Somer Sivrioğlu, hem sert hem de son derece esprili halleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Masterchef Türkiye jürisi olarak izlediğimiz Sivrioğlu'nun hayatı son derece merak konusu olmuş durumda.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerden olan Somer Şef, yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı olmaya devam ediyor. Ailesiyle sık sık paylaşım altına imza atan Somer Şef'in, özellikle annesi ile birlikte yaptığı paylaşımlar çok sayıda yorum ve beğeni alıyor. Ünlü şefin annesiyle benzerliği de "yok artık" dedirtiyor. Bugüne kadar annesiyle ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılamayan Somer Şef'in bu durumu ise esrarengiz gerçek olarak değerlendirildi. 

Tam 3 sezondan beri Masterchef Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapan Somer Şef'in, Sydney'deki restoranı bugüne kadar ilgi odağı olmuşken, bugün de magazin gündeminde annesiyle yer aldı. Güzeller güzeli annesiyle benzerliği ise herkesi şaşırttı... İşte Somer Şef ve annesi!

18 Kas 2020 - 15:54 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2020 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
MasterChef Tek Parça 17 Kasım 2020 TV8 Canlı izle! MasterChef Türkiye 102. Bölüm Büyük ödülü Kim Kazandı? mask
MasterChef Tek Parça 17 Kasım 2020 TV8 Canlı izle! MasterChef Türkiye 102. Bölüm Büyük ödülü Kim Kazandı?
Acun Ilıcalı Masterchef Eray'a Kafayı Taktı! Masterchef Eray Hangi Programı Sunacak? mask
Acun Ilıcalı Masterchef Eray'a Kafayı Taktı! Masterchef Eray Hangi Programı Sunacak?
Survivor Evrim Keklik'ten Masterchef Esra'ya Olay Yorum! mask
Survivor Evrim Keklik'ten Masterchef Esra'ya Olay Yorum!
Masterchef Çok Kötü Karışacak! Barbaros Planı Devreye Soktu! Serhat'ta Oyunun İçinde! mask
Masterchef Çok Kötü Karışacak! Barbaros Planı Devreye Soktu! Serhat'ta Oyunun İçinde!
Mehmet Şef Masterchef'ten Ayrılıyor mu? İfşa Şokları Sonrasında Kızıyla Yeni Projesi... mask
Mehmet Şef Masterchef'ten Ayrılıyor mu? İfşa Şokları Sonrasında Kızıyla Yeni Projesi...
Masterchef Jürilerinden Çok Sevindirecek Müjde! Masterchef Junior Geliyor! Kimler Katılabilecek? Masterchef Junior Başvuru Soruları Nelerdir? mask
Masterchef Jürilerinden Çok Sevindirecek Müjde! Masterchef Junior Geliyor! Kimler Katılabilecek? Masterchef Junior Başvuru Soruları Nelerdir?
Masterchef'te Ortalık Karıştı! Bu Seferki İfşa Barbaros'un Ağzından Geldi! Hababam Sınıfı, Ebru'nun Biletini Kesti! mask
Masterchef'te Ortalık Karıştı! Bu Seferki İfşa Barbaros'un Ağzından Geldi! Hababam Sınıfı, Ebru'nun Biletini Kesti!
MasterChef Tek Parça 16 Kasım 2020 TV8 Canlı izle! MasterChef Türkiye 100. Bölümde Kim Elendi? mask
MasterChef Tek Parça 16 Kasım 2020 TV8 Canlı izle! MasterChef Türkiye 100. Bölümde Kim Elendi?
Masterchef'ten Elenen Esra'ya Acun Ilıcalı'dan Flaş Teklif! Bu Kadarına da Pes Artık! mask
Masterchef'ten Elenen Esra'ya Acun Ilıcalı'dan Flaş Teklif! Bu Kadarına da Pes Artık!
Masterchef'te Kavga Skandalı! Yumruklar Havada Uçuştu! mask
Masterchef'te Kavga Skandalı! Yumruklar Havada Uçuştu!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı mask
8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Ankara'da Koronavirüste Esrarengiz Sıvı! Sadece 30 Saniyede Tüm Virüsü Yok Ediyor! mask
Ankara'da Koronavirüste Esrarengiz Sıvı! Sadece 30 Saniyede Tüm Virüsü Yok Ediyor!
Taksinin altında sıkışıp sürüklenen çocuk ağır yaralandı mask
Taksinin altında sıkışıp sürüklenen çocuk ağır yaralandı
Ankaraspor yüksek tempoda çalıştı mask
Ankaraspor yüksek tempoda çalıştı
İyiliğin Başkenti: Ankara mask
İyiliğin Başkenti: Ankara
Ankara Pursaklar Belediyesi, koronavirüsün tırmanışa geçmesi nedeniyle harekete geçti! mask
Ankara Pursaklar Belediyesi, koronavirüsün tırmanışa geçmesi nedeniyle harekete geçti!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL