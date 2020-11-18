Masterchef'te Bilgi Sızdıran Kişi Sonunda Bulundu! Acun Ilıcalı Haftalardır O Kişiyi Arıyordu, Köstebek Bulundu!

4 sezondur reyting rekorları kıran MasterChef yarışmasında ilk 16 kişilik kadronun açıklanmasından bugüne kadar sürekli olarak ifşa krizi yaşanıyordu. Masterchef'in ünlü şefleri Mehmet Şef, Somer Şef ve Danilo Şef'in jüri üyesi olarak yer aldığı, Acun Ilıcalı'nın yapımcı olduğu ve yine Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de yayınlanan Masterchef Türkiye 2020'de çok uzun zamandır aranan ifşaları yapan ve bilgi sızdıran kişinin kimliği ortaya çıktı.

İlk olarak 16 kişilik kadronun ifşalanması, sonrasında kaptanların ve elenecek kişilerin programdan önce tek tek açıklanması büyük kaos meydana getirmişti. Yemleme stratejisiyle bu kaos sonunda çözüldü! İşte o isim >>