Masterchef'te Bilgi Sızdıran Kişi Sonunda Bulundu! Acun Ilıcalı Haftalardır O Kişiyi Arıyordu, Köstebek Bulundu!
TV8 ekranlarında yayın hayatına başladığı günden itibaren sürekli olarak reyting rekorları altına imza atan ve izleyenlerin büyük bir merakla takip ettiği Masterchef Türkiye'de bilgi sızdırma dönemi sonunda bitti. Bu sezon elenen yarışmacıların ifşalanmalarından dolayı en çalkantılı ve oldukça şok dolu dönemini yaşamakta olan programda Acun Ilıcalı'yı çılgına çeviren olay sonunda çözüldü! Köstebek bulundu... Bakın kim çıktı?
4 sezondur reyting rekorları kıran MasterChef yarışmasında ilk 16 kişilik kadronun açıklanmasından bugüne kadar sürekli olarak ifşa krizi yaşanıyordu. Masterchef'in ünlü şefleri Mehmet Şef, Somer Şef ve Danilo Şef'in jüri üyesi olarak yer aldığı, Acun Ilıcalı'nın yapımcı olduğu ve yine Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de yayınlanan Masterchef Türkiye 2020'de çok uzun zamandır aranan ifşaları yapan ve bilgi sızdıran kişinin kimliği ortaya çıktı.
İlk olarak 16 kişilik kadronun ifşalanması, sonrasında kaptanların ve elenecek kişilerin programdan önce tek tek açıklanması büyük kaos meydana getirmişti. Yemleme stratejisiyle bu kaos sonunda çözüldü! İşte o isim >>
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.