Masterchef'te Tüyleri Diken Diken Eden Ödül Oyunu! 25.000 TL'yi O Yarışmacı Kazandı, O Parayla Ne Yapacağını Duyanlar Şaştı Kaldı!
Türkiye'nin en çok izlenen yemek programları arasında zirvede kendini gösteren Masterchef Türkiye 2020'de; 17 Kasım 2020 tarihinde oynanan ödül oyunu o kadar büyük bir rekabetle geçti ki, izleyenlerin tüyleri diken diken oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan programda yarışmacılar, 25.000 TL için kıyasıya mücadele etti ve kazanan kişi o isim oldu! Yapacakları ise herkesi şaşırttı...
TV8'in en çok izlenen yemek programı Masterchef, ilgi odağı olmaya büyük bir hızla devam ediyor. Milyonlarca kişinin büyük bir ilgi ve merakla takip ettiği yarışmadaki mücadeleler her geçen gün çok daha ilgi çekici bir hal alıyor. 17 Kasım 2020 tarihli programda ise ödül oyunu heyecanı, milyonlarca kişinin nefes alışverişlerinin hızlanmasına sebep oldu. Çünkü son derece rekabet içerisinde geçti. 25.000 TL'yi kazanan ismin yapacakları ise oldukça şaşırttı! Peki 25.000 TL'yi kim kazandı? Bu parayla ne yapacak?
Ödül oyunlarında yarışmacıların net olarak belirlenmesi için öncelikli olarak ana kadrodaki iki takım arasında oyun oynanıyor. Bu oyunda Mehmet Şef, Danilo Şef ve Somer Şef yarışmacılardan bir yemek yapmasını istiyor. Son oyunda şefler "Köfte" yapmalarını istedi. Ödül oyununa girebilmek için 2 takım arasında bugüne kadar ki en heyecanlı rekabet yaşandı. Kırmızı ve mavi takım, 25.000 TL'lik ödül için yarışırken, şeflerin verdiği talimatlar doğrultusunda köfteler yapıldı. >>
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.