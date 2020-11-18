Masterchef'te Tüyleri Diken Diken Eden Ödül Oyunu! 25.000 TL'yi O Yarışmacı Kazandı, O Parayla Ne Yapacağını Duyanlar Şaştı Kaldı!

TV8'in en çok izlenen yemek programı Masterchef, ilgi odağı olmaya büyük bir hızla devam ediyor. Milyonlarca kişinin büyük bir ilgi ve merakla takip ettiği yarışmadaki mücadeleler her geçen gün çok daha ilgi çekici bir hal alıyor. 17 Kasım 2020 tarihli programda ise ödül oyunu heyecanı, milyonlarca kişinin nefes alışverişlerinin hızlanmasına sebep oldu. Çünkü son derece rekabet içerisinde geçti. 25.000 TL'yi kazanan ismin yapacakları ise oldukça şaşırttı! Peki 25.000 TL'yi kim kazandı? Bu parayla ne yapacak?

Ödül oyunlarında yarışmacıların net olarak belirlenmesi için öncelikli olarak ana kadrodaki iki takım arasında oyun oynanıyor. Bu oyunda Mehmet Şef, Danilo Şef ve Somer Şef yarışmacılardan bir yemek yapmasını istiyor. Son oyunda şefler "Köfte" yapmalarını istedi. Ödül oyununa girebilmek için 2 takım arasında bugüne kadar ki en heyecanlı rekabet yaşandı. Kırmızı ve mavi takım, 25.000 TL'lik ödül için yarışırken, şeflerin verdiği talimatlar doğrultusunda köfteler yapıldı. >>