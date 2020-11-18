Ezgi Mola Resmen Delirdi! Ünlü Oyuncuyu Krize Soktular, Öyle Sözler Söyledi ki; Okuyan Hayranlarının Ağzı Açık Kaldı!

Her salı günü TRT1 ekranlarında yayınlanmakta olan Masumlar Apartmanı dizisiyle fırtınalar estirip, kendine hayran bırakmayı başaran güzel oyuncu Ezgi Mola, dizisinin yanı sıra daha önceki başarıları ve bununla birlikte özel hayatıyla tüm dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Çok uzun süredir iş adamı olan sevgilisi Mustafa Aksakallı ile çok mutlu bir beraberliği olduğu bilinen güzel oyuncudan hayranları artık güzel bir haber beklerken bugün gördükleri karşısında şaştı kaldılar.

Covid-19 sebebiyle evlilik organizasyonunu ileri bir tarihe alma kararı veren Mola ile Aksakallı çiftiyle ilgili ortaya atılan iddia herkesi şaşırttı. İddia "yok artık" dedirtirken, bu iddiaya göre Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı yıldırım nikahı ile masaya oturacak. Çünkü Ezgi Mola Hamile (!) Ezgi Mola, ortaya atılan bu iddiayla ilgili uzun süredir devam eden sessizliğini bozdu ve halk diliyle resmen yargı dağıttı!