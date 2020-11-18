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- 18 Kas 2020 - 23:09 G: 18 Kas 2020 - 23:39

Sadakatsiz Dizisinin Volkanıyla İlgili Ortaya Çıkan Esrarengiz Gerçek Herkesi Şaşkına Çevirdi!

Sadakatsiz dizisiyle parlayan, daha önceki dizilerle de ara ara gündeme gelen 40 yaşındaki oyuncu Caner Cindoruk, Sadakatsiz dizisinde gösterdiği performansla sosyal medyanın sık sık gündemine oturuyor. Ezel dizisinde hayat verdiği Eyşan karakteriyle tanınan Cansu Dere ile birlikte baş rolünü üstlendiği Sadakatsiz dizisinde Volan karakterine hayat veren Caner Cindoruk ile ilgili ortaya çıkan esrarengiz gerçek herkesi şaşırttı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

17 Nisan 1980 tarihinde Adana'da hayata gözlerini açan Caner Cindoruk, Anne tarafından Yörük, baba tarafından ise Kürt kökenlidir. Münir Can Cindoruk ve Taner Cindoruk adında iki kardeşi de oyuncu olan Cindoruk ile ilgili olarak herkesi şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. 

Şimdilerde adından bolca söz ettiren Caner Cindoruk ile ilgili ortaya çıkan o esrarengiz gerçek >>

18 Kas 2020 - 23:09 - Yaşam

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