Sadakatsiz Dizisinin Volkanıyla İlgili Ortaya Çıkan Esrarengiz Gerçek Herkesi Şaşkına Çevirdi!

17 Nisan 1980 tarihinde Adana'da hayata gözlerini açan Caner Cindoruk, Anne tarafından Yörük, baba tarafından ise Kürt kökenlidir. Münir Can Cindoruk ve Taner Cindoruk adında iki kardeşi de oyuncu olan Cindoruk ile ilgili olarak herkesi şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı.

Şimdilerde adından bolca söz ettiren Caner Cindoruk ile ilgili ortaya çıkan o esrarengiz gerçek >>