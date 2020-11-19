Acun Ilıcalı Kariyerinin En Büyük Atılımını Yaptı! Artık Para Basar Gibi Kazanacak... Türkiye'nin En Zengini Olmak İçin Geliyor! Projesi Bomba Gibi!

Exxen isimli dijital bir platform oluşturan ünlü medya patronu Acın Ilıcalı, başarısıyla son zamanlarda adını duyurmayı başaran Hasan Can Kaya ile anlaştı.

Yaptığı anlaşma ve program detayları ise, bugüne kadar kariyerinin en büyük atılımı olarak görülüyor. Herkesi tek tek sileceği, bomba atılımın detayları için diğer sayfaya geçiniz >>