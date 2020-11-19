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- 19 Kas 2020 - 11:05 G: 19 Kas 2020 - 11:20

Acun Ilıcalı Kariyerinin En Büyük Atılımını Yaptı! Artık Para Basar Gibi Kazanacak... Türkiye'nin En Zengini Olmak İçin Geliyor! Projesi Bomba Gibi!

Acun Ilıcalı, altına imza attığı başarılarla Türk magazin gündeminin en dikkat çeken isimleri arasında yer almayı başarmış nadir isimlerden birisi. YouTube platformu aracılığıyla yayınlanan "Konuşanlar" isimli program sayesinde büyük bir popülarite yakalayan Hasan Can Kaya, ünlü medya patronu Acun Ilıcalı'nın yeni projesi için anlaştı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Exxen isimli dijital bir platform oluşturan ünlü medya patronu Acın Ilıcalı, başarısıyla son zamanlarda adını duyurmayı başaran Hasan Can Kaya ile anlaştı. 

Yaptığı anlaşma ve program detayları ise, bugüne kadar kariyerinin en büyük atılımı olarak görülüyor. Herkesi tek tek sileceği, bomba atılımın detayları için diğer sayfaya geçiniz >> 

19 Kas 2020 - 11:05 Ankara- Yaşam

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