Acun Ilıcalı Kariyerinin En Büyük Atılımını Yaptı! Artık Para Basar Gibi Kazanacak... Türkiye'nin En Zengini Olmak İçin Geliyor! Projesi Bomba Gibi!
Acun Ilıcalı, altına imza attığı başarılarla Türk magazin gündeminin en dikkat çeken isimleri arasında yer almayı başarmış nadir isimlerden birisi. YouTube platformu aracılığıyla yayınlanan "Konuşanlar" isimli program sayesinde büyük bir popülarite yakalayan Hasan Can Kaya, ünlü medya patronu Acun Ilıcalı'nın yeni projesi için anlaştı.
Exxen isimli dijital bir platform oluşturan ünlü medya patronu Acın Ilıcalı, başarısıyla son zamanlarda adını duyurmayı başaran Hasan Can Kaya ile anlaştı.
Yaptığı anlaşma ve program detayları ise, bugüne kadar kariyerinin en büyük atılımı olarak görülüyor. Herkesi tek tek sileceği, bomba atılımın detayları için diğer sayfaya geçiniz >>
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.