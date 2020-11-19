Masumlar Apartmanı’nda Deprem Sona Erdi! O Oyuncu Dizinin Kaderini Değiştirecek, İsmi Gören Şaşıp Kalıyor! İşte O İsim ve Kariyeri... Yeni oyuncuların katıldığı dizinin heyecanı git gide artıyor. Dizide İnci’nin eski sevgilisini canlandıran Alper Saldıran kadrodan ayrıldı. Alper Saldıran’ın ayrıldığı diziye yeni bir isim transfer oldu. Safiye’nin eski aşkı Naci’yi canlandıracak oyuncunun kim olduğu ise merak edildi.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi romanından uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisi her hafta salı günleri ekrana geliyor. Reytinglerde birinciliği kimseye bırakmayan Masumlar Apartmanı dizisinin kadrosunda Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar ve Ezgi Mola yer alıyor.

Dizinin kadrosuna ise son bölümde yeni bir oyuncu katıldı. Dizinin son bölümünün final sahnesinde yaşananlar yeni oyuncuya dair sinyaller verdi. Dizinin baş karakterlerinden biri olan Safiye’nin geçtiğimiz haftalarda lise aşkı ekrana gelmişti. Masumlar Apartmanı’na yeni transfer olan oyuncunun Safiye’nin lise aşkı Naci olduğu konuşuluyor.



Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>