Masumlar Apartmanı’nda Deprem Sona Erdi! O Oyuncu Dizinin Kaderini Değiştirecek, İsmi Gören Şaşıp Kalıyor! İşte O İsim ve Kariyeri...
TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı’nın kadrosunda değişiklikler yaşanmaya başladı.
Masumlar Apartmanı’nda Deprem Sona Erdi! O Oyuncu Dizinin Kaderini Değiştirecek, İsmi Gören Şaşıp Kalıyor! İşte O İsim ve Kariyeri... Yeni oyuncuların katıldığı dizinin heyecanı git gide artıyor. Dizide İnci’nin eski sevgilisini canlandıran Alper Saldıran kadrodan ayrıldı. Alper Saldıran’ın ayrıldığı diziye yeni bir isim transfer oldu. Safiye’nin eski aşkı Naci’yi canlandıracak oyuncunun kim olduğu ise merak edildi.
Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi romanından uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisi her hafta salı günleri ekrana geliyor. Reytinglerde birinciliği kimseye bırakmayan Masumlar Apartmanı dizisinin kadrosunda Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar ve Ezgi Mola yer alıyor.
Dizinin kadrosuna ise son bölümde yeni bir oyuncu katıldı. Dizinin son bölümünün final sahnesinde yaşananlar yeni oyuncuya dair sinyaller verdi. Dizinin baş karakterlerinden biri olan Safiye’nin geçtiğimiz haftalarda lise aşkı ekrana gelmişti. Masumlar Apartmanı’na yeni transfer olan oyuncunun Safiye’nin lise aşkı Naci olduğu konuşuluyor.
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19 Kas 2020 - 11:48 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.