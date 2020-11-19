Hande Soral'ın Asla Aklından Çıkmayan Bir Detay Var! Görenler Hak Veriyor! "Asla Unutamıyorum!"
Ünlü oyuncu Hande Soral, Karanlığı Arala adında bir harekete katıldı. Oyuncu, çocukların cinsel istismara uğradığı kısa filmde rol aldı. Bu harekete katılan oyuncu, çocuklarda cinsel istismara dur demek istedi. 13 kişinin rol aldığı Karanlığı Arala adlı kısa filmde, cinsel istismara uğrayan çocukların yaşadığı travmalara yönelik sahneler yer aldı.
Hande Soral, yaptığı açıklamada harekete çok önce başlandığını ve kısa filmi yeni gösterime sunduklarını açıkladı. Çekimler esnasında istismara uğrayan çocukları anlamaya çalıştıklarını belirten ünlü oyuncu, çok enteresan ve zorlu bir süreçten geçtiklerini anlattı.
Oyuncu süreci ‘’Cinsel istismara uğrayan çocukları biraz da olsa anlamaya çalışmamıza rağmen filmi çekerken perişan olduk. İnşallah bir şeylerin değişmesi için başarılı olacağız. Bu durumu değiştirmek için ilk adımımızı attık. Çektiğimiz her sahne ile kendi çocukluğumuzu, kendi çocuğumuzu, kendi ailemizi ve kendi toplumumuzu sorguladık. Türkiye’de cinselliğin konuşulması dahi bastırılmışken, cinsel istismarın önüne geçmek çok zor. Ama biliyoruz ki, biz bir şeyleri değiştireceğiz ve değiştirmeye başladık. Önceliğimiz çocuklarımıza bunu anlatarak başlamak.’’ sözleriyle açıkladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.