Hande Soral'ın Asla Aklından Çıkmayan Bir Detay Var! Görenler Hak Veriyor! "Asla Unutamıyorum!"

Hande Soral, yaptığı açıklamada harekete çok önce başlandığını ve kısa filmi yeni gösterime sunduklarını açıkladı. Çekimler esnasında istismara uğrayan çocukları anlamaya çalıştıklarını belirten ünlü oyuncu, çok enteresan ve zorlu bir süreçten geçtiklerini anlattı.

Oyuncu süreci ‘’Cinsel istismara uğrayan çocukları biraz da olsa anlamaya çalışmamıza rağmen filmi çekerken perişan olduk. İnşallah bir şeylerin değişmesi için başarılı olacağız. Bu durumu değiştirmek için ilk adımımızı attık. Çektiğimiz her sahne ile kendi çocukluğumuzu, kendi çocuğumuzu, kendi ailemizi ve kendi toplumumuzu sorguladık. Türkiye’de cinselliğin konuşulması dahi bastırılmışken, cinsel istismarın önüne geçmek çok zor. Ama biliyoruz ki, biz bir şeyleri değiştireceğiz ve değiştirmeye başladık. Önceliğimiz çocuklarımıza bunu anlatarak başlamak.’’ sözleriyle açıkladı.