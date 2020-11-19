Başkent ekibi taktik çalıştı
Ankaraspor, Beypiliç Boluspor’la oynayacağı maçın taktiklerini çalıştı.
TFF 1. Lig’in 10. haftasında Cumartesi günü deplasmanda Beypiliç Boluspor’a konuk olacak olan başkent ekibi bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. Ankaraspor, Teknik Direktör Mustafa Özer yönetiminde yaklaşık 1 saat çalıştı.
Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, sprint çalışmasıyla devam etti. Daha sonra 5’e 2 top kapma oyununa geçen mavi-beyazlı ekip, antrenmanın ikinci bölümünde şut, orta ve gol organizasyonlarıyla taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Antrenman bireysel şut çalışmasıyla son buldu.
Tedavisi tamamlanan Batuhan Altıntaş takımla birlikte çalışmalara başlarken; Eric Ayuk takımdan ayrı atletik performans antrenörü nezaretinde, Erdem Çetinkaya ise fizyoterapist gözetiminde bireysel antrenman yaptı.
19 Kas 2020 - 16:35 - Spor
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.