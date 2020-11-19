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- 19 Kas 2020 - 16:35 G: 19 Kas 2020 - 16:36

Başkent ekibi taktik çalıştı

Ankaraspor, Beypiliç Boluspor’la oynayacağı maçın taktiklerini çalıştı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

TFF 1. Lig’in 10. haftasında Cumartesi günü deplasmanda Beypiliç Boluspor’a konuk olacak olan başkent ekibi bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. Ankaraspor, Teknik Direktör Mustafa Özer yönetiminde yaklaşık 1 saat çalıştı.

Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, sprint çalışmasıyla devam etti. Daha sonra 5’e 2 top kapma oyununa geçen mavi-beyazlı ekip, antrenmanın ikinci bölümünde şut, orta ve gol organizasyonlarıyla taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Antrenman bireysel şut çalışmasıyla son buldu.

Tedavisi tamamlanan Batuhan Altıntaş takımla birlikte çalışmalara başlarken; Eric Ayuk takımdan ayrı atletik performans antrenörü nezaretinde, Erdem Çetinkaya ise fizyoterapist gözetiminde bireysel antrenman yaptı.

19 Kas 2020 - 16:35 - Spor

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