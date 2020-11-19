Hercai Dizisinin Yıldızı Akın Akınözü Diziden Mi Ayrılıyor? Milyonlar Şok Geçirdi! "Lütfen Gitmesin!"

ATV’nin reyting rekorları kıran dizisi Hercai hakkında öyle bir gelişme ortaya atıldı ki, Miran karakterinin ölerek kadrodan ayrılacağı söylendi. En çok izlenen ve takip edilen Hercai dizisi, yeni sezon bölümleri için gün sayarken gelen ayrılık haberinden sonra sosyal medyayı çalkaladı. Farklı senaryosu ve başarılı oyuncu performanslarıyla ilk bölümden izleyiciyi içine çeken diziden gelen ayrılık haberi, reytingleri etkileyecek mi?

Miran, Hazar’ın oğlu olduğunu öğrenince ortalık daha çok karışacak. Tüm bunlara rağmen kendi hayatlarını yaşayabilmek adına kolları sıvayan Reyyan ve Miran yeni düzenlerine alışmaya çalışırken Aslan’dan umudunu kesen Mahfuz, Hazar’la konuşup Miran’la ilgili tüm gerçeği açıklamaya karar verir.