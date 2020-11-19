Hercai Dizisinin Yıldızı Akın Akınözü Diziden Mi Ayrılıyor? Milyonlar Şok Geçirdi! "Lütfen Gitmesin!"
ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşan Hercai dizisi, yayınlandığı günden bu yana çok sevilerek izlendi. Başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin’in oynadığı diziden öyle bir açıklama geldi ki tüm sevenleri şoka uğradı. Hercai’nin Miran’ı, Akın Akınözü diziye veda mı ediyor?
ATV’nin reyting rekorları kıran dizisi Hercai hakkında öyle bir gelişme ortaya atıldı ki, Miran karakterinin ölerek kadrodan ayrılacağı söylendi. En çok izlenen ve takip edilen Hercai dizisi, yeni sezon bölümleri için gün sayarken gelen ayrılık haberinden sonra sosyal medyayı çalkaladı. Farklı senaryosu ve başarılı oyuncu performanslarıyla ilk bölümden izleyiciyi içine çeken diziden gelen ayrılık haberi, reytingleri etkileyecek mi?
Miran, Hazar’ın oğlu olduğunu öğrenince ortalık daha çok karışacak. Tüm bunlara rağmen kendi hayatlarını yaşayabilmek adına kolları sıvayan Reyyan ve Miran yeni düzenlerine alışmaya çalışırken Aslan’dan umudunu kesen Mahfuz, Hazar’la konuşup Miran’la ilgili tüm gerçeği açıklamaya karar verir.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.