Sefirin Kızı Dizisinde Öyle Bir Hata Yapıldı Ki, Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! “Yok Artık!”
Sosyal medyada gündem olan dizilerin arasında yer alan Sefirin Kızı, yapılan hatalara kurban gitti. Binlerce dizi izleyicisi bu durum karşısında şaşkın bakışları ile donakaldı. Yapılan hata medyada gündem haline gelirken dizinin hayranları böyle bir hatanın neden yapıldığını araştırmaya başladı. Tüm dikkatleri üzerine çeken o hata, büyük tepkilere sebep oldu! İşte haberin tüm detayları…
Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı, yapılan hatanın dikkatlerden kaçmaması sosyal medyada gündem haline geldi. Yeni bölümleri merakla beklenilen dizide yaşanan olaylar giderek kafa karıştırmaya başladı. Sevilen dizinin bu hale gelmesi izleyenlerin tepkilerine neden oldu.
Pazartesi akşamları ekranlara gelen dizide yapılan hata dikkatlerden kaçmadı. Dizinin yeni bölümlerinin ekrana gelmesi ile birlikte duygusal anların yaşanmasına sebep oldu. Heyecan dolu o sahnede yapılan bir hata izleyenleri şaşkına çevirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.