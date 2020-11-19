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19 Kas 2020 - 19:08

Sefirin Kızı Dizisinde Öyle Bir Hata Yapıldı Ki, Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! “Yok Artık!”

Sosyal medyada gündem olan dizilerin arasında yer alan Sefirin Kızı, yapılan hatalara kurban gitti. Binlerce dizi izleyicisi bu durum karşısında şaşkın bakışları ile donakaldı. Yapılan hata medyada gündem haline gelirken dizinin hayranları böyle bir hatanın neden yapıldığını araştırmaya başladı. Tüm dikkatleri üzerine çeken o hata, büyük tepkilere sebep oldu! İşte haberin tüm detayları…