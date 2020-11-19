Ali Atay ve Erkan Kolçak Köstendil Paylaşımları ile Milyonları Şaşırttı! Öyle Bir Paylaşım Yapıldı Ki Görenler O Soruda Takılı Kaldı!

En son yaptığı baba - oğul paylaşımına Erkan Kolçak Köstendil’in yakın arkadaşı Ali Atay ve oğlu Fikret Ali de eşlik etti. İkilinin sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf ortalığı inletti. Milyonlarca beğeni ve binlerce yorum alan fotoğrafta, hayranların gözünden kaçmayan o detay neydi?

2019 yılında baba olan Ali Atay, 18 Kasım da oğlu Fikret Ali’yi kucağına almıştı. Sosyal medya da Erkan Kolçak Köstendil’in yaptığı paylaşımda oğlu Fikret Ali’yle birlikte yer alan Ali Atay’a öyle sorular geldi ki, görenler o soruda takılıp kaldı.