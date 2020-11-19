Haberler Ankara Haberler Ankara
- 19 Kas 2020 - 19:25 G: 19 Kas 2020 - 19:40

Ali Atay ve Erkan Kolçak Köstendil Paylaşımları ile Milyonları Şaşırttı! Öyle Bir Paylaşım Yapıldı Ki Görenler O Soruda Takılı Kaldı!

Çukur dizisinde oynadığı Vartolu Sadettin karakteriyle ünlenen Erkan Kolçak Köstendil geçtiğimiz temmuz ayında baba olmuştu. Kendisi gibi oyuncu olan Cansu Tosun ile evli olan Erkan Kolçak Köstendil, oğlu Marsel ile sosyal medya hesabında sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

En son yaptığı baba - oğul paylaşımına Erkan Kolçak Köstendil’in yakın arkadaşı Ali Atay ve oğlu Fikret Ali de eşlik etti. İkilinin sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf ortalığı inletti. Milyonlarca beğeni ve binlerce yorum alan fotoğrafta, hayranların gözünden kaçmayan o detay neydi?

2019 yılında baba olan Ali Atay, 18 Kasım da oğlu Fikret Ali’yi kucağına almıştı. Sosyal medya da Erkan Kolçak Köstendil’in yaptığı paylaşımda oğlu Fikret Ali’yle birlikte yer alan Ali Atay’a öyle sorular geldi ki, görenler o soruda takılıp kaldı.

19 Kas 2020 - 19:25 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Ezgi Mola O İddiaya Öyle Bir Cevap Verdi Ki, Görenler Şok Geçirdi! Sitem Etti... "Bu Haber Terbiyesizce!" mask
Ezgi Mola O İddiaya Öyle Bir Cevap Verdi Ki, Görenler Şok Geçirdi! Sitem Etti... "Bu Haber Terbiyesizce!"
Sıla ve Hazer Amani Boşanma Kararı Aldı! Milyonlar Bu Haber Karşısında Şok Geçirdi! "Nasıl Böyle Bir Şey Olur?" mask
Sıla ve Hazer Amani Boşanma Kararı Aldı! Milyonlar Bu Haber Karşısında Şok Geçirdi! "Nasıl Böyle Bir Şey Olur?"
Hande Soral'ın Asla Aklından Çıkmayan Bir Detay Var! Görenler Hak Veriyor! "Asla Unutamıyorum!" mask
Hande Soral'ın Asla Aklından Çıkmayan Bir Detay Var! Görenler Hak Veriyor! "Asla Unutamıyorum!"
Şimdi de Oyuncu Oluyor! İbrahim Tatlıses Buna Ne Diyecek? mask
Şimdi de Oyuncu Oluyor! İbrahim Tatlıses Buna Ne Diyecek?
Sadakatsiz’in Asya'sıyla İlgili Gerçeği Duyanlar Şaştı Kaldı! Sosyal Medya Bunla Çalkalanıyor... mask
Sadakatsiz’in Asya'sıyla İlgili Gerçeği Duyanlar Şaştı Kaldı! Sosyal Medya Bunla Çalkalanıyor...
Hande Erçel Artık Tarih Oldu! Murat Dalkılıç Öyle Bir Sildi ki, İbret-i Alem Dedirtti! mask
Hande Erçel Artık Tarih Oldu! Murat Dalkılıç Öyle Bir Sildi ki, İbret-i Alem Dedirtti!
Demet Akalın’a Yapılan Yorum Tüm Sosyal Medyayı Birbirine Karıştırdı! Borçlardan Kaçmak İçin Dedi ve... mask
Demet Akalın’a Yapılan Yorum Tüm Sosyal Medyayı Birbirine Karıştırdı! Borçlardan Kaçmak İçin Dedi ve...
Demet Özdemir’den Öyle Bir Çıkış Geldi ki Her Şey Dondu Kaldı! Adalet Yerini Bulacak Deyip Harekete Geçti... mask
Demet Özdemir’den Öyle Bir Çıkış Geldi ki Her Şey Dondu Kaldı! Adalet Yerini Bulacak Deyip Harekete Geçti...
Oyunculuk Kariyerini Bitiren Tolgahan Sayışman'ın Yeni İşi Şok Üstüne Şok Yaşattı! 40 Dairelik... mask
Oyunculuk Kariyerini Bitiren Tolgahan Sayışman'ın Yeni İşi Şok Üstüne Şok Yaşattı! 40 Dairelik...
Acun Ilıcalı Kariyerinin En Büyük Atılımını Yaptı! Artık Para Basar Gibi Kazanacak... Türkiye'nin En Zengini Olmak İçin Geliyor! Projesi Bomba Gibi! mask
Acun Ilıcalı Kariyerinin En Büyük Atılımını Yaptı! Artık Para Basar Gibi Kazanacak... Türkiye'nin En Zengini Olmak İçin Geliyor! Projesi Bomba Gibi!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kayseri'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı 6'sı asker 8 kişi yaralandı mask
Kayseri'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı 6'sı asker 8 kişi yaralandı
Lenf kanserine yakalanan gence arkadaşlarından pankartlı destek mask
Lenf kanserine yakalanan gence arkadaşlarından pankartlı destek
İbo Show'un Geri Dönüşü Mükemmel Oldu! Reytingleri Kırdı Geçirdi! mask
İbo Show'un Geri Dönüşü Mükemmel Oldu! Reytingleri Kırdı Geçirdi!
19 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu? mask
19 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?
Ezgi Mola O İddiaya Öyle Bir Cevap Verdi Ki, Görenler Şok Geçirdi! Sitem Etti... "Bu Haber Terbiyesizce!" mask
Ezgi Mola O İddiaya Öyle Bir Cevap Verdi Ki, Görenler Şok Geçirdi! Sitem Etti... "Bu Haber Terbiyesizce!"
Ali Atay ve Erkan Kolçak Köstendil Paylaşımları ile Milyonları Şaşırttı! Öyle Bir Paylaşım Yapıldı Ki Görenler O Soruda Takılı Kaldı! mask
Ali Atay ve Erkan Kolçak Köstendil Paylaşımları ile Milyonları Şaşırttı! Öyle Bir Paylaşım Yapıldı Ki Görenler O Soruda Takılı Kaldı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL