Ali Atay ve Erkan Kolçak Köstendil Paylaşımları ile Milyonları Şaşırttı! Öyle Bir Paylaşım Yapıldı Ki Görenler O Soruda Takılı Kaldı!
Çukur dizisinde oynadığı Vartolu Sadettin karakteriyle ünlenen Erkan Kolçak Köstendil geçtiğimiz temmuz ayında baba olmuştu. Kendisi gibi oyuncu olan Cansu Tosun ile evli olan Erkan Kolçak Köstendil, oğlu Marsel ile sosyal medya hesabında sık sık paylaşımlarda bulunuyor.
En son yaptığı baba - oğul paylaşımına Erkan Kolçak Köstendil’in yakın arkadaşı Ali Atay ve oğlu Fikret Ali de eşlik etti. İkilinin sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf ortalığı inletti. Milyonlarca beğeni ve binlerce yorum alan fotoğrafta, hayranların gözünden kaçmayan o detay neydi?
2019 yılında baba olan Ali Atay, 18 Kasım da oğlu Fikret Ali’yi kucağına almıştı. Sosyal medya da Erkan Kolçak Köstendil’in yaptığı paylaşımda oğlu Fikret Ali’yle birlikte yer alan Ali Atay’a öyle sorular geldi ki, görenler o soruda takılıp kaldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.