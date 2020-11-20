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- 20 Kas 2020 - 12:38 G: 20 Kas 2020 - 13:06

Acun Ilıcalı'dan 2. Bomba Geldi! Dünya'nın En Zeki Adamı Seçilebilir, Öyle Bir İsme Oynadı ki; Artık Krallığını İlan Edecek!

Acun Ilıcalı yeni dijital platformu olan Exxen için öyle bir isimle anlaşma yaptı ki, o isim artık krallığını ilan edecek. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya gündem gibi düşen, Acun Ilıcalı’nın anlaştığı o isim kim? Acun Ilıcalı, yeni dijital platformu olan Exxen için Enes Batur ile anlaştı. Enet Batur, haberi sosyal medya hesabından tüm sevenlerine duyurdu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Acun Ilıcalı'dan 2. Bomba Geldi! Dünya'nın En Zeki Adamı Seçilebilir, Öyle Bir İsme Oynadı ki; Artık Krallığını İlan Edecek! Enes Batur, birkaç gündür yaptığı paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. YouTube kanalının 8. Kuruluş yıldönümünü kutlayan Enes Batur, sosyal medya hesabında paylaştığı bir hikayeyle yeni projeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Enes Batur, onu destekleyen herkese teşekkürlerini sunarak, Acun Ilıcalı’nın kurucusu olduğu Exxen platformu için yapılacak olan projelerini hayranlarına açıkladı.

Enes Batur, ‘’Sıradaki hedeflerimiz’’ başlıklı hikayesinde Ayaz adlı yeni bir şarkı/klip yayınlayacağını ve bununla beraber yeni bir ekip kuracağını duyurdu. Son olarak Exxen platformu için 3-4 tane proje üzerinde çalıştıklarını belirtti. Yaptığı bu paylaşımlara bomba gibi gündeme düşen Enes Batur’u tanıyan tanımayan herkes, kim olduğunu araştırmaya başladı.

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20 Kas 2020 - 12:38 - Magazin

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