Demet Akalın Delirdi! Bu Kez İpleri Kopardı... Takipçisinin Kucağındaki Bebeğe Kadar... Böyle Bir Şey Olamaz! Herkes Şok... Demet Akalın geçtiğimiz günlerde Kraliçe II. Elizabeth’in tahttaki ilk yıllarına konu olan ‘The Crown’ dizisiyle ilgili ilgi çekici bir paylaşımda bulundu. Ünlü şarkıcı Demet Akalın yaptığı paylaşımda, Kraliyet Ailesi ile kendisini kıyasladığı gönderisini yapmıştı. Yaptığı paylaşımın altına yorum yapan takipçisine öyle bir cevap verdi ki herkes şok oldu.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ve Prens Philip ile eski eşi Okan Kurt ve kendini kıyaslayan Demet Akalın, emojilerle birlikte, ‘’Ben ‘ayrı yatıyoruz’ deyince kıyameti koparmıştınız. ‘The Crown’dan öğrendiğimize göre aristokratların ayrı yataklarda uyuma adetini Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip’de uygulamış’’ yorumunda bulundu.



Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>