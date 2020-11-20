Demet Akalın Delirdi! Bu Kez İpleri Kopardı... Takipçisinin Kucağındaki Bebeğe Kadar... Böyle Bir Şey Olamaz! Herkes Şok...
Yaptığı paylaşımla gündeme bomba gibi düşen Demet Akalın takipçisinin yaptığı yorumla delirdi. Açtı ağzını yumdu gözünü, takipçisinin kucağındaki bebeğe kadar neler neler yazdı. Sosyal medyayı son derece aktif kullanan Demet Akalın, Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip’in hayatını konu alan ‘The Crown’ dizisiyle ilgili bir paylaşımda bulundu.
Demet Akalın Delirdi! Bu Kez İpleri Kopardı... Takipçisinin Kucağındaki Bebeğe Kadar... Böyle Bir Şey Olamaz! Herkes Şok... Demet Akalın geçtiğimiz günlerde Kraliçe II. Elizabeth’in tahttaki ilk yıllarına konu olan ‘The Crown’ dizisiyle ilgili ilgi çekici bir paylaşımda bulundu. Ünlü şarkıcı Demet Akalın yaptığı paylaşımda, Kraliyet Ailesi ile kendisini kıyasladığı gönderisini yapmıştı. Yaptığı paylaşımın altına yorum yapan takipçisine öyle bir cevap verdi ki herkes şok oldu.
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ve Prens Philip ile eski eşi Okan Kurt ve kendini kıyaslayan Demet Akalın, emojilerle birlikte, ‘’Ben ‘ayrı yatıyoruz’ deyince kıyameti koparmıştınız. ‘The Crown’dan öğrendiğimize göre aristokratların ayrı yataklarda uyuma adetini Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip’de uygulamış’’ yorumunda bulundu.
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20 Kas 2020 - 13:07 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.