Doğduğun Ev Kaderindir'de Şok Eden Ayrılık! O Oyuncu Diziden Ayrıldı! ''Dizinin Final Kararı Yakında Gelebilir!''
TV8 ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi kadrodan bir oyuncunun ayrıldığı haberi ile gündeme geldi. Dizinin başrol oyuncusu Demet Özdemir’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile oyuncunun diziden ayrıldığı kesinleşmiş oldu.
Doğduğun Ev Kaderindir'de Şok Eden Ayrılık! O Oyuncu Diziden Ayrıldı! ''Dizinin Final Kararı Yakında Gelebilir!'' TV8 ekranlarının en sevilen yapımları arasında yer alan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Gülseren Budayıcıoğlu’nun Camdaki Kız romanından uyarlanmıştır ve gerçek bir yaşam hikayesini anlatır. Yayınlandığı günden beri seyircinin beğenisini kazanan dizi sosyal medyada da en çok konuşulan yapımlar arasında yer almaya devam ediyor.
Sevilen dizi geçtiğimiz günlerde kadrodan bir oyuncunun ayrılacağı iddiası ile gündeme gelmişti. Dizinin başrol oyuncusu Demet Özdemir’in sosyal medyadan rol arkadaşının gönderisine yaptığı yorum ile ayrılık haberi doğrulanmış oldu. İzleyiciler ise ayrılan ismin kim olduğunu merak ediyor.
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20 Kas 2020 - 13:26 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.