Doğduğun Ev Kaderindir'de Şok Eden Ayrılık! O Oyuncu Diziden Ayrıldı! ''Dizinin Final Kararı Yakında Gelebilir!'' TV8 ekranlarının en sevilen yapımları arasında yer alan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Gülseren Budayıcıoğlu’nun Camdaki Kız romanından uyarlanmıştır ve gerçek bir yaşam hikayesini anlatır. Yayınlandığı günden beri seyircinin beğenisini kazanan dizi sosyal medyada da en çok konuşulan yapımlar arasında yer almaya devam ediyor.

Sevilen dizi geçtiğimiz günlerde kadrodan bir oyuncunun ayrılacağı iddiası ile gündeme gelmişti. Dizinin başrol oyuncusu Demet Özdemir’in sosyal medyadan rol arkadaşının gönderisine yaptığı yorum ile ayrılık haberi doğrulanmış oldu. İzleyiciler ise ayrılan ismin kim olduğunu merak ediyor.



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