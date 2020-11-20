Serenay Sarıkaya’dan Bugüne Kadar Görülen En Olay Paylaşım Geldi! Bu İddialara Öyle Bir Cevap Verdi Ki, Hayranlarının Ağzı Açık Kaldı!
Sosyal medyada büyük ilgi gören Serenay Sarıkaya’nın o paylaşımı milyonları hayrete düşürdü. En son ismi Cem Yılmaz’la anılan Serenay Sarıkaya öyle bir şey yaptı ki, hayranları şok geçirdi. Kerem Bürsin ile birlikteyken giydiği bornozu instagram hesabından paylaşan Serenay Sarıkaya akıllara Kerem Bürsin’i unutamadığını getirdi.
Serenay Sarıkaya’dan Bugüne Kadar Görülen En Olay Paylaşım Geldi! Bu İddialara Öyle Bir Cevap Verdi Ki, Hayranlarının Ağzı Açık Kaldı! Kerem Bürsin ile barıştığı sosyal medyada çalkalanırken ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’dan cevap gecikmedi. ‘’Bıktım bu saçma sapan haberlerden.’’ Paylaşımını sosyal medya üzerinden yaptı. Sevenleri Kerem Bürsin ve kendisini çok yakıştırdığı için ayrılmalarını hiç istememişti. Bornozlu paylaşımı ise Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya sevenlerini umutlandırmıştı.
Cem Yılmaz’la yakın zamanda ilişkisini bitiren Serenay Sarıkaya’nın bornozlu paylaşımı tatilde çekilmişti. İnstagram üzerinden paylaştığı bornozlu paylaşımın altına ‘’#lockdown’’ açıklamasını yazmış ve yanına kilit emojisini bırakmıştı. Sevenleri bunu Kerem Bürsin’le barıştığına yorumladı. Fakat çok geçmeden Serenay Sarıkaya isyan bayrağını kaldırdı.
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20 Kas 2020 - 15:56 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.