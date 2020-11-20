Öykü Serter Yaptığı Yasak Aşk İtirafıyla Türkiye’nin Gündemine Bomba Gibi Oturdu! Eğer Evli Bir Erkekle Birlikte…
Öykü Serter öyle bir açıklama yaptı ki herkes neye uğradığını şaşırdı. Türkiye gündemine bomba gibi oturan bu haber, sosyal medyayı salladı. Sunduğu programlarla adından sıkça söz ettiren Öykü Serter’in yaptığı itiraf olay oldu. Armağan Çağlayan’ın programına konul olarak katılan Öykü Serter, ‘’Bir aralar çok âşık olmuştum.’’ sözlerini dile getirdi.
Öykü Serter Yaptığı Yasak Aşk İtirafıyla Türkiye’nin Gündemine Bomba Gibi Oturdu! Eğer Evli Bir Erkekle Birlikte… Öykü Serter’in yaptığı ‘’yasak aşk’’ itirafı gündeme bomba gibi düştü. Uzun süredir gündemde olmayan sunucu Öykü Serter yaptığı açıklamayla yeniden gündeme geldi. Armağan Çağlayan’ın sorduğu sorulara yanıt veren Öykü Serter, özel hayatı ile ilgili konuları anlatınca gündeme bomba gibi oturdu. Âşık olmasının doğallığının yanı sıra söylediği detay herkese şok etkisi yarattı.
Evli bir erkekle uzun süredir beraber olduğunu açıklayan Öykü Serter yaptığı açıklamalarla ülkede büyük bir şok etkisi yarattı. Öykü Serter’in açıklamalarında ise evli biriyle yaşadığı ilişkide yuva yıkan insan olmadığını, kendisinden önce bu yuvanın defalarca kez yıkıldığını dile getirdi. Bu açıklamaları duyan izleyici ise sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
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20 Kas 2020 - 16:10 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.