Öykü Serter Yaptığı Yasak Aşk İtirafıyla Türkiye’nin Gündemine Bomba Gibi Oturdu! Eğer Evli Bir Erkekle Birlikte… Öykü Serter’in yaptığı ‘’yasak aşk’’ itirafı gündeme bomba gibi düştü. Uzun süredir gündemde olmayan sunucu Öykü Serter yaptığı açıklamayla yeniden gündeme geldi. Armağan Çağlayan’ın sorduğu sorulara yanıt veren Öykü Serter, özel hayatı ile ilgili konuları anlatınca gündeme bomba gibi oturdu. Âşık olmasının doğallığının yanı sıra söylediği detay herkese şok etkisi yarattı.

Evli bir erkekle uzun süredir beraber olduğunu açıklayan Öykü Serter yaptığı açıklamalarla ülkede büyük bir şok etkisi yarattı. Öykü Serter’in açıklamalarında ise evli biriyle yaşadığı ilişkide yuva yıkan insan olmadığını, kendisinden önce bu yuvanın defalarca kez yıkıldığını dile getirdi. Bu açıklamaları duyan izleyici ise sosyal medyayı ayağa kaldırdı.



Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>