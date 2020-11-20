Masterchef’te İlk Adam Belli Oldu, İfşa Şoku Tekrar Ortaya Çıktı! Uğur, Ebru ve Sefa İsimleri… Acun Ilıcalı ve Şefler Artık Ümidini Kesecek! Neler Oluyor? Masterchef Türkiye 2020, TV8 ekranlarında oldukça başarılı bir şekilde devamlılığını sürdürüyor.

Programın son zamanlarda ortaya çıkan ve milyonlarca kişi tarafından eleştirilen ifşa şoklarıyla adının sık sık anılması her ne kadar prestij kaybettirse de, reyting anlamında kazandırdığı biliniyor. Fakat Acun Ilıcalı, her ne kadar reytingin yüksek olmasını isteyen bir insan olsa da, bununla birlikte prestij ve kalitenin de yüksek olmasını istiyor.

MasterChef Türkiye 103. Bölüm Özeti

Bu ifşalar ise programın kalitesini gösteriyor. Bugün haftanın ilk eleme adayının belli olmasıyla birlikte, Masterchef Kahini lakabıyla bilinen şahıs tekrar ortaya çıktı ve yeni ifşasını paylaştı. Bu kez çok fazla hedef gösterildiği için genel pencerede konuştu. İşte Masterchef Kahini lakabıyla bilinen o ifşacının açıklamaları.



Masterchef Türkiye’de yeni kurulan takımlar ilk kez karşı karşıya gelerek kıyasıya bir rekabet içerisine geldiler. Barbaros’un kaptan olarak yer aldığı mavi takım ile Serhat’ın kaptan olarak yer aldığı kırmızı takım, haftanın ilk dokunulmazlık oyununda süzme mercimek çorbası, humus, otlu mücver, sac tava ve sütlaçtan oluşan efsane seriler yaptılar. Menüyü ise avantaj oyununu büyük bir emekle kazanan Barbaros hazırladı.



Masterchef’te İlk Adam Belli Oldu, İfşa Şoku Tekrar Ortaya Çıktı! Uğur, Ebru ve Sefa İsimleri… Acun Ilıcalı ve Şefler Artık Ümidini Kesecek! DEVAMI >>>>