Canlı yayında öyle şeyler yaşandı ki, canlı yayını izleyenler adeta şok yaşadı. Alternatif tıp uzmanı olan ve adını tüm dünyaya duyuran ilaca bağımsız şekilde iyileşme yöntemleri üzerinde araştırma yapan ve bunu canlı yayın aracılığı ile izleyenlerine anlatan doktorun evine polisler öyle bir girdi ki, sadece doktor değil izleyenlerinde hepsi şok geçirdi.

Yaka paça tutuklanarak götürülen Dr. Andreas Noack izleyenlerine şok yaşattı. Araştırma yaptığı konu hakkında canlı yayında izleyenlerine bilgi verdiği sırada kan donduran bir olay yaşandı. Tutuklanma anını izleyen herkes gördü. Panikleyerek ne yapacağını bilmeyen Dr. Andreas Noack herkesi şaşkına çevirdi. Korkusunu bastıramayan doktor panik içinde kaldı ve ne yapacağını bilemedi.

Alternatif tıp uzmanı olan gerek yaptığı çalışmalar ile gerekse yaptığı canlı yayınlarla bilgi vermesiyle tanınan başarılı Dr. Andreas Noack’ın korkudan eli ayağı titredi. O anları izleyen canlı yayın seyircilerinin ise ağızları açık kaldı.



Alman polisi tarafından düzenlenen baskında polisler odaya daldı ve Dr. Andreas Noack'a ellerini yukarı kaldırıp yere yatmasını söyledi. O anlar ise saniyesi saniyesine canlı yayına kaydoldu. Milyonlar bu anı izleyince şok geçirdi. Neden polislerin evini bastığını ve neden tutuklandığını merak eden izleyenler ise sosyal medyayı ayağa kaldırdı.



Canlı Yayında Herkesi Hayrete Düşüren Anlar… Polisler Yayını Bastı. O Doktoru Tutuklayarak Götürdü! DEVAMI >>>

