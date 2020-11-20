Sadakatsiz dizisinin yıldızı Cansu Dere hakkında ortaya çıkan iddia herkesi şaşkına çevirdi. Oynadığı dizide Doktor Asya karakterine hayat veren Cansu Dere, aldatılmış bir kadının psikolojisini ve neler yapabileceğini anlatıyor. Dizinin yıldızı olan Cansu Dere hakkında çıkan iddia ise kafaları allak bullak etti.

Zamanında rol aldığı dizilerle akıllara kazınan karakterlere hayat vermiş olan Cansu Dere yıllar önce Eyşan olarak biliniyordu. Sadakatsiz dizisiyle adını Asya olarak duyuracak güzel oyuncu, dizide ki performansıyla izleyenleri adeta büyülüyor. Dizide eşi olarak bilinen Volkan karakterinin yaptıklarına boyun eğmeyen ve Volkan’ın elinden her şeyini almak için kıyasıya savaş veren Asya, milyonların kahramanı olarak gözüküyor.



Sadakatsiz dizisinin ilk bölümünde Volkan karakterinin arkadaşı ile kendisini aldattığını öğrenen Asya karakteri için Cansu Dere sosyal medya hesabında ‘’Eyşan yaptıklarının bedelini ödüyor.’’ Açıklamasıyla bir fotoğraf paylaşımı yaparak milyonların dikkatini üzerine çekmişti. Ezel dizisinde ki Eyşan karakteriyle bütünleşen ünlü oyuncu Cansu Dere, Sadakatsiz dizisinde ki karakteriyle de herkesin ilgisini çekmeye devam ediyor.



Sadakatsiz Dizisinin Asya’sı Cansu Dere ile İlgili Ortaya Öyle Bir Gerçek Çıktı Ki, Herkes Şaştı Kaldı! En Son Beklenen Şeydi...DEVAMI >>>